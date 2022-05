Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 57 minuti fa

Da quando è stato presentato per la prima volta su Netflix nel 2016, Stranger Things è stato costantemente uno dei programmi televisivi più popolari. La serie originale dei creatori Duffer mescola la nostalgia degli anni '80 con la suspense narrativa per creare una serie avvincente ricca di omaggi a classici del calibro di Stephen King e Steven Spielberg, mentre funziona anche come storia di fantascienza originale.

Stranger Things è andato in onda per tre stagioni, ma in questo momento tutti gli occhi sono puntati sul prossimo capitolo - una delle nuove stagioni più attese attualmente in arrivo - e i fan sono ansiosi di scoprire tutto ciò che comporteranno i nuovi episodi.

Per celebrare l'inizio delle riprese il 14 febbraio 2020 è stato rilasciato il primo trailer della quarta stagione, che include solo filmati di Hopper (David Harbour). Successivamente, il 7 maggio 2021, è stato rilasciato un altro teaser che ci ha riportato alla Rainbow Room e ha accennato al fatto che scopriremo qualcosa in più sulle origini di Undici.

Dopo altre foto dal set, poster e brevi video, il 6 novembre 2021 è stato rilasciato un trailer completo che vede Undici scrivere una lettera a Mike in cui gli racconta la sua nuova vita in California. Dopodiché, il 12 aprile 2022 è stato rilasciato l'ultimo trailer ufficiale prima del debutto.

Di seguito, ecco tutte le informazioni note sui prossimi episodi, un breve recap e il possibile futuro dei protagonisti.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Dove eravamo rimasti?

Prima di parlare della nuova stagione, facciamo il punto della situazione:

Innanzitutto, c'è un problema con cui Stranger Things avrà a che fare: i giovani attori protagonisti sono cresciuti molto dalle riprese della terza stagione, e probabilmente sembreranno molto più grandi.

Una parte importante della terza stagione di Stranger Things è l'ambientazione dello Starcourt Mall: questo non è solo un luogo colorato, retrò e nostalgico, ma è anche il luogo in cui avvengono molti cambiamenti nelle vite dei personaggi. Steve Harrington (Joe Keery) e Robin Buckley (Maya Hawke) stanno lavorando nella gelateria del centro commerciale e quando Steve le confessa di avere una cotta per lei, Robin se la da a gambe levate.

Un'altra cosa che i fan dovrebbero ricordare è che il Mind Flayer si impossessa di Billy Hargrove (Dacre Montgomery) - evento che gli farà perdere la vita.

Alla fine del terzo capitolo, sembra che Jim Hopper (David Harbour) sia stato ucciso...ma la scena post-credit rivela ai fan che in realtà è vivo...in Russia. A conferma di ciò, i fan vedono gli agenti discutere sul dare l'americano in pasto al Demogorgone.

La terza stagione si conclude anche con la divisione del gruppo di amici: Joyce Byers (Winona Ryder), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Will Byers (Noah Schnapp) e Undici (Millie Bobby Brown) lasciano Hawkins; Mike Wheeler (Finn Wolfhard) e Undi - si scopre nel trailer - si incontreranno nuovamente durante lo Spring Break.

Undici perde i suoi poteri: entro il finale della terza stagione, non può fare nulla - il che è orribile per lei, dato che non ha idea di come recuperarli. Fino a questo punto, Undici ha odiato le sue capacità, e voleva solo trovare una casa amorevole, calda e confortante. Ora che l'ha trovata in Hopper, si rende conto che i suoi poteri possono aiutare i suoi amici.

Quindi, la quarta stagione ripartirà da:

Hopper è in Russia

Hawkins presume che sia morto, ma una scena dopo i titoli di coda mostrata durante il finale rivela che l'americano è imprigionato in un raccapricciante campo russo dove gli sfortunati prigionieri vengono dati in pasto a un Demogorgone. Da allora, i trailer hanno confermato che Hopper è davvero vivo in questo terribile posto della Kamchatka.

La nuova vita in California

Joyce Byers si trasferisce da Hawkins, portando con sé i figli Will e Jonathan. Poiché si presume che Hopper sia morto, Undici - che ora è senza i suoi poteri - ha seguito la famiglia Byers nella città immaginaria di Lenora Hills, in California. Le cose non sembrano andare per il meglio, tuttavia: un'anteprima mostra Undici che viene snobbata e derisa a scuola.

Nel frattempo, a Hawkins...

Quindi chi è rimasto a Hawkins? Lucas, che sembra andare alla grande nella squadra di basket della scuola; Max, che piange la morte del fratello Billy. Mike e Dustin vengono visti fare il tifo per Lucas durante una partita. Erica, Steve e Nancy compaiono solo brevemente nel trailer.

La trama

La maggior parte della storia di Stranger Things 4 è ancora sconosciuta, ma quando le riprese della nuova stagione sono iniziate a febbraio del 2020 è stata rivelata una breve sinossi che ha confermato che Hopper (David Harbour) sarebbe tornato, e che il personaggio non era morto come si credeva inizialmente. Hopper si è sacrificato di fronte al gigantesco wormhole che i russi avevano aperto sotto Hawkins, ma sia il trailer che il finale hanno rivelato la sua sopravvivenza.

Nella quarta stagione Hopper è imprigionato in Kamchatka, dove "affronterà pericoli sia umani...che altri". In effetti, nella scena post-credit della terza stagione abbiamo anche scoperto che i russi avevano un Demogorgone.

Durante un'intervista, Harbour ha spiegato come il tempo trascorso da Hopper nella prigione russa cambia il personaggio, rivelando una "resurrezione" e una "rinascita" per il personaggio sulla falsa riga della trasformazione di Gandalf ne Il Signore degli Anelli:

"È la mia stagione preferita, nel senso che è più pura, più vulnerabile, in un certo senso. Hopper è in questa prigione russa, quindi possiamo reinventarlo in un certo senso. Avrà una rinascita da ciò che era diventato, e avevamo sempre pianificato questa quasi resurrezione: Gandalf muore, Gandalf il Bianco riemerge, e sono davvero interessato a questa sua rinascita. Possiamo esplorare molti aspetti della sua vita che sono stati solo accennati e di cui potremo vedere molto di più. Ci saranno alcune sorprese inaspettate".

I fratelli Duffer hanno anche affermato che la stagione 4 esplorerà il mondo oltre Hawkins, e ciò è chiarito nel trailer che mostra i Byers completamente immersi nella vita della California. Ciò non significa che la stagione si stia lasciando alle spalle la cittadina, poiché sappiamo dalle descrizioni che l'Hellfire Club - il club di Dungeons and Dragons della Hawkins High - gioca un ruolo importante nella nuova stagione.

Sappiamo inoltre che almeno parte della stagione ruota attorno a un ospedale psichiatrico, e uno dei teaser trailer ha rivelato che vedremo ulteriori flashback dell'infanzia di Undici nella struttura gestita da Martin Brenner, inclusa la Rainbow Room.

Shawn Levy ha rivelato che l'ambiziosa storia di Stranger Things 4 si svolge in tre diverse località: Hawkins, Russia, e una terza località non rivelata.

La nuova stagione sarà diversa dalle precedenti

Gli showrunner Matt e Ross Duffer hanno parlato delle trame per questa prossima stagione lo scorso aprile, dichiarando:

"La chiamiamo scherzosamente 'la nostra stagione de Il Trono di Spade' perché è molto ampia. Penso che questo la renda unica. Joyce e la famiglia Byers se ne sono andati alla fine della terza stagione. Sono in California - abbiamo sempre voluto avere quell'estetica da sobborgo tipo E.T, cosa che finalmente abbiamo potuto fare quest'anno; poi abbiamo Hopper in Russia; e poi ovviamente abbiamo un gruppo rimasto a Hawkins. Quindi abbiamo queste tre trame, sono tutte collegate e in qualche modo intrecciate insieme, ma hanno toni molto diversi".

I fratelli Duffer hanno anche promesso che la stagione 4 risponderà a molte domande, incluso lo sfondo di tutte le vicende soprannaturali e mitologiche a Hawkins:

"Quando abbiamo fatto la prima stagione, Netflix ci ha chiesto: 'Potete spiegarci tutta questa mitologia?'. Così abbiamo scritto questo gigantesco documento di 20 pagine, che parlava di ciò che stava succedendo e di cosa fosse esattamente il Sottosopra. E poi ogni stagione sbucciamo gli strati di quella cipolla, spiegando tutti gli aspetti uno dopo l'altro. Ma in questa stagione volevamo davvero entrare nel clou e rivelare alcune delle risposte. Ma per farlo correttamente, avevamo bisogno di tempo, quindi è diventato sempre più ampia".

In un'intervista di dicembre 2021, Sadie Sink ha parlato dei prossimi episodi. Anche se non poteva rivelare troppo, ha valutato il viaggio di Max per la prossima stagione:

"Sono davvero felice di come prosegue la trama la trama di Max per la quarta stagione. Penso che scoprirete un lato diverso di lei che sono davvero entusiasta di condividere con tutti".

L'attrice ha poi speso alcune parole sul cast, con cui collabora ormai da anni:

"Siamo un ottimo gruppo. Questo cast è come la mia famiglia, a questo punto. Lavoriamo insieme da tanto tempo, quindi è davvero bello. Specialmente durante la pandemia, ho davvero apprezzato il fatto di poter stare di persona insieme agli altri, lavorare insieme e goderci le riprese insieme".

Anche il collega Gaten Matarazzo ha parlato della nuova stagione:

"Penso che la maggior parte probabilmente direbbe che è la stagione più spaventosa di tutte, cosa che adoro perché è stata molto divertente da girare".

Joe Keery, che interpreta Steve, ha precedentemente rivelato che le cose a Hawkins sono molto più oscure di quelle a cui i fan sono abituati:

"È piuttosto sorprendente. Penso che quest'anno - e so che lo dico ogni singolo anno - ma questo sarà sicuramente molto più spaventoso degli anni precedenti".

Con l'arrivo di alcuni nuovi villain e l'esercito russo che cerca di ottenere il controllo dei Demogorgoni, le cose sono sicuramente destinate a diventare più spaventose e folli a Hawkins.

Chi è il nuovo villain?

Il prossimo grande villain di Stranger Things è un altro personaggio di Dungeons & Dragons, Vecna. Questo mostro è davvero terrificante ed è più simile a un umano di qualsiasi cosa abbiamo mai visto nel Sottosopra.

Il personaggio di Dungeons & Dragons è un mago assetato di soldi, anche se non conosciamo la sua vera identità nello show. È solo un altro mostro dell'altro mondo o è qualcuno di impossessato? Ovviamente, non ci è voluto molto perché molti fan ipotizzassero che Vecna potesse davvero essere Billy - anche se pare molto improbabile.

Al momento, non è stato annunciato quale attore interpreterà il mostro.

Il design di Vecna è terrificante, e sembra che la presenza della creatura sullo schermo sarà altrettanto agghiacciante. Alla premiere della nuova stagione, avvenuta di recente, David Harbour ha affermato:

"Vecna è un orrore psicologico che non credo abbiamo davvero visto. Il Sottosopra è questo selvaggio mondo in cui ci sono creature che corrono in giro, c'è violenza, ma non abbiamo mai visto qualcosa di così psicologicamente malvagio come questo. È eccitante perché è il vero grande villain di cui abbiamo bisogno nella serie".

Sfortunatamente, i fan di Jim Hopper saranno delusi nell'apprendere che l'eroico sceriffo di Hawkins non ha a che fare con Vecna sullo schermo. Almeno, non ancora:

"Non mi occupo direttamente di Vecna, la mia trama è leggermente diversa, ma c'è un Demogorgone in una prigione russa con cui devo fare i conti. È piuttosto terrificante".

Anche Gaten Matarazzo, interprete di Dustin, ha parlato dell'orrore che Vecna porta in Stranger Things. Secondo il giovane attore, questo è un tipo di villain completamente diverso da quelli che Hawkins ha affrontato in passato:

"La cosa più folle è quanto si senta nuovo e fresco il villain rispetto a quelli che abbiamo avuto prima. È qualcosa che porta un'atmosfera completamente nuova nel modo in cui affrontiamo i nostri cattivi in Stranger Things e come continueremo a farlo andando avanti".

Il cast

I nostri personaggi preferiti sopravvissuti alla stagione 3 di Stranger Things torneranno per il prossimo lotto di episodi:

Millie Bobby Brown - Undici

- Undici Finn Wolfhard - Mike

- Mike Gaten Matarazzo - Dustin

- Dustin Caleb McLaughlin - Lucas

- Lucas Noah Schnapp - Will

- Will Sadie Sink - Max

- Max David Harbour - Jim Hopper

- Jim Hopper Winona Ryder - Joyce

- Joyce Brett Gelman - Murray

- Murray Joe Keery - Steve

- Steve Maya Hawke - Robin

- Robin Natalia Dyer - Nancy

- Nancy Charlie Heaton - Jonathan

- Jonathan Priah Ferguson - Erica

Ci saranno anche delle nuove e interessanti aggiunte al cast:

Robert Englund - Victor Creel

Questo personaggio è stato un po' un mistero finora ed è decisamente super inquietante. Secondo la descrizione del personaggio che Netflix ha condiviso, "Victor Creel è un uomo disturbato e intimidatorio che è imprigionato in un ospedale psichiatrico a causa di un raccapricciante omicidio degli anni '50".

- Victor Creel Questo personaggio è stato un po' un mistero finora ed è decisamente super inquietante. Secondo la descrizione del personaggio che Netflix ha condiviso, "Victor Creel è un uomo disturbato e intimidatorio che è imprigionato in un ospedale psichiatrico a causa di un raccapricciante omicidio degli anni '50". Joseph Quinn - Eddie Munson

Eddie Munson è il leader dell'Hellfire Club, il gruppo di Dungeons & Dragons della Hawkins High School. Ovviamente, possiamo aspettarci che Mike, Lucas e Dustin siano almeno interessati al club, e le foto della nuova stagione vedono Mike e Dustin che indossano le magliette dell'Hellfire Club.

Secondo la descrizione del personaggio, è “un audace metallaro degli anni '80 che gestisce l'Hellfire Club, il club ufficiale di D&D della Hawkins High. Odiato da coloro che non lo capiscono - e amato da coloro che lo capiscono - Eddie si ritroverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione".

Quinn è apparso in Game of Thrones per un episodio della settima stagione, interpretando un soldato di nome Koner.

- Eddie Munson Eddie Munson è il leader dell'Hellfire Club, il gruppo di Dungeons & Dragons della Hawkins High School. Ovviamente, possiamo aspettarci che Mike, Lucas e Dustin siano almeno interessati al club, e le foto della nuova stagione vedono Mike e Dustin che indossano le magliette dell'Hellfire Club. Secondo la descrizione del personaggio, è “un audace metallaro degli anni '80 che gestisce l'Hellfire Club, il club ufficiale di D&D della Hawkins High. Odiato da coloro che non lo capiscono - e amato da coloro che lo capiscono - Eddie si ritroverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione". è apparso in Game of Thrones per un episodio della settima stagione, interpretando un soldato di nome Koner. Eduardo Franco - Argyle

Argyle sarà uno dei nuovi amici di Jonathan in California. Netflix ne ha condiviso una breve descrizione: “È il nuovo migliore amico di Jonathan. Un folle amante del divertimento che serve con orgoglio deliziose pizze per Surfer Boy Pizza".

- Argyle Argyle sarà uno dei nuovi amici di Jonathan in California. Netflix ne ha condiviso una breve descrizione: “È il nuovo migliore amico di Jonathan. Un folle amante del divertimento che serve con orgoglio deliziose pizze per Surfer Boy Pizza". Jamie Campbell Bower - Peter Ballard

Secondo la descrizione ufficiale, è "un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno, Peter finalmente prenderà posizione?".

- Peter Ballard Secondo la descrizione ufficiale, è "un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno, Peter finalmente prenderà posizione?". Tom Wlaschiha - Dmitri

Secondo la descrizione, è "una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper. Dmitri è intelligente, astuto e affascinante... ma ci si può fidare davvero di lui?".

- Dmitri Secondo la descrizione, è "una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper. Dmitri è intelligente, astuto e affascinante... ma ci si può fidare davvero di lui?". Nikola Djuricko - Yuri

Secondo la descrizione, è "un contrabbandiere russo squallido e imprevedibile che ama le freddure, i contanti e il burro di arachidi".

- Yuri Secondo la descrizione, è "un contrabbandiere russo squallido e imprevedibile che ama le freddure, i contanti e il burro di arachidi". Mason Dye - Jason Carver

Secondo la descrizione, è "una bella e ricca star dello sport che sta uscendo con la ragazza più popolare della scuola. Ma quando un nuovo nemico minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a disgregarsi".

- Jason Carver Secondo la descrizione, è "una bella e ricca star dello sport che sta uscendo con la ragazza più popolare della scuola. Ma quando un nuovo nemico minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a disgregarsi". Amybeth McNulty - Vickie

Secondo la descrizione, è "una nerd simpatica, col dono della parlantina e che cattura l'attenzione di uno dei nostri amati protagonisti".

- Vickie Secondo la descrizione, è "una nerd simpatica, col dono della parlantina e che cattura l'attenzione di uno dei nostri amati protagonisti". Myles Truitt - Patrick

Secondo la descrizione, è "una star del basket di Hawkins che ha amici, talento e una bella vita...finché eventi scioccanti non sconvolgeranno la sua vita".

- Patrick Secondo la descrizione, è "una star del basket di Hawkins che ha amici, talento e una bella vita...finché eventi scioccanti non sconvolgeranno la sua vita". Regina Ting Chen - la signora Kelly

Secondo la descrizione, è "una popolare consulente di orientamento che ha a cuore i suoi studenti, specialmente quelli che lottano di più".

- la signora Kelly Secondo la descrizione, è "una popolare consulente di orientamento che ha a cuore i suoi studenti, specialmente quelli che lottano di più". Grace Van Dien - Chrissy

Secondo la descrizione, è "la cheerleader della Hawkins High, ed è la ragazza più popolare della scuola. Ma sotto la superficie apparentemente perfetta si nasconde un oscuro segreto".

Il futuro dei personaggi

"È un grande sollievo", ha affermato Gaten Matarazzo per aver finalmente portato la nuova stagione nel mondo. “Sono passati tre anni da quando abbiamo pubblicato la nostra ultima stagione, e lavorarci su è stato un lungo processo, ma siamo così felici di essere finalmente giunti alla conclusione di questa stagione".

Gran parte del ritardo è stato causato, ovviamente, alla pandemia - con le riprese interrotte nel 2020 e poi riprese lentamente sei mesi dopo:

"Abbiamo aspettato così tanto per realizzarla, e i fan mi imploravano: 'Per favore, quando uscirà la stagione?'", ha aggiunto Noah Schnapp. "E io ora posso rispondere: 'Eccola, finalmente abbiamo finito'.".

Su ciò che accadrà al suo personaggio, Noah Schnapp ha affermato:

"Lo vedrete vivere fuori da quell'ambiente soprannaturale in cui siamo abituati a vederlo lottare e combattere. Vedrete le sue normali lotte al liceo, ed è davvero bello vedere quel lato di lui. Avrà ancora la ciotola in testa [dice parlando del suo taglio di capelli, ndr], ed è meglio che adorerete quel taglio, perché non andrà via".

La quarta stagione vede anche i personaggi iniziare il liceo mentre, nella realtà, la maggior parte degli attori sta entrando nell'età adulta:

"Non vedi mai davvero il passare del tempo quando lavori con gli adulti e poi vedi questi ragazzi", ha detto Harbour, "li vedi davvero diventare adulti ed è sia terrificante che bellissimo. Penso che la lettera di Hopper lo esprima molto bene: 'Ti voglio bene e non voglio che tu cambi', e penso che questa sia la natura della vita: a volte è bello e a volte è brutto, e ho visto tutto con questi ragazzi”.

Joe Keery, che aveva circa 20 anni quando è iniziato lo spettacolo e considera il giovane cast come suoi fratelli, ha scherzato sul fatto di averli visti tutti ottenere "voci molto più profonde molti centimetri in altezza". L'attore ha poi condiviso le sue speranze per la fine del suo personaggio, Steve:

"Voglio solo che sia felice, e non credo che ci vorrà molto. Bella casa, bel lavoro, forse anche una donna che ama".

"Piango molto in questa stagione", afferma Millie Bobby Brown alla prima mondiale. "Questa è la stagione più emozionante per Undici. È impotente, sta cercando di inserirsi in una nuova scuola e sta cercando di capire chi è e da dove viene. Sta lottando con la sua identità e questa è una delle sensazioni più brutte che abbia mai provato. È triste, e ho dovuto piangere molto. È stato estremamente difficile per me piangere così tanto! Stiamo raccontando ciò che alcuni ragazzini passano al liceo. Non è un momento facile per Undici, non si adatta. Ritrarre quella trama per me è stato importante perché è potente. Voglio mostrare ai fan quanto sia orribile essere vittima di bullismo e spero che alcuni smettano di farlo. Inoltre, amo la perseveranza di Undici. È triste, ma non si arrende mai. Penso che tutti possiamo imparare da lei”.

Gli episodi

La nuova stagione di Stranger Things sarà costituita da 9 episodi, intitolati:

Episodio 4x01 - The Hellfire Club

Episodio 4x02 - Vecna's Curse

Episodio 4x03 - The Monster and the Superhero

Episodio 4x04 - Dear Billy

Episodio 4x05 - The Nina Project

Episodio 4x06 - The Dive

Episodio 4x07 - The Massacre at Hawkins Lab

Episodio 4x08 - Papa

Episodio 4x09 - The Piggyback

Perché la 4° stagione sarà divisa in due parti?

È una decisione rischiosa dividere la prossima stagione di Stranger Things in due parti, ma c'è un motivo per cui questa strategia funzionerà per Netflix.

Gli spettatori hanno atteso anni per dei nuovi episodi e, finalmente, il loro desiderio sarà esaudito: arriveranno 9 episodi, ma divisi in un blocco da 5 e uno da 4. Questo segnerà la prima volta che il servizio di streaming divide una stagione di Stranger Things, uno spettacolo che fino ad ora è stato uno dei progetti più seguiti della piattaforma. Tuttavia, la decisione è astuta e funzionerà, e la motivazione sta tutta nel tono mutevole dello spettacolo stesso.

Stranger Things è cambiato molto dalla stagione 1. Laddove lo spettacolo era, una volta, un dramma oscuro con alcuni elementi soprannaturali, dalla terza stagione la serie ha incorporato un po' di commedia e un ritmo molto più veloce. La portata di Stranger Things è cambiata col passare delle stagioni, e la strategia di rilascio di Netflix è un modo intelligente per riconoscerlo. Mentre il terzo capitolo ha frustrato alcuni spettatori che hanno deciso di guardare tutti gli episodi insieme, la stagione 4 ci costringerà a guardarne pochi per volta. Inoltre, la strategia di rilascio della prossima stagione consentirà allo spettacolo di essere più misurato e preciso nella sua narrazione.

Alcune anticipazioni

Gli sceneggiatori hanno rivelato da cosa hanno tratto ispirazione per la scrittura del prossimo capitolo: si tratta di ben 251 pellicole, alcune più famose di altre, che spaziano da opere molto recenti ad altre vintage e dei generi più variegati (dal fantasy, allo storico, dall'azione, alla fantascienza). Come potete vedere dalla lista completa, troviamo anche alcune opere famosissime tra cui Harry Potter e la Camera dei Segreti, The Matrix, Edward Mani di Forbice e Titanic.

Parlando dei nuovi episodi, David Harbour ha confermato che gli spettatori "potranno vedere alcuni dei retroscena di Hopper nella stagione 4", ottenendo anche una risposta a una domanda sollevata nella seconda stagione: Cosa c'è dentro quelle scatole che Undici ha scoperto nell'attico di Hopper con l'etichetta "Papà", "Vietnam" e "New York"?

"Sono davvero entusiasta di poter raccontare ai fan queste profonde sfumature di Hopper. Ogni stagione vediamo sempre un lato diverso di lui. La scorsa stagione è stata un po' più strana, ma mi è piaciuto molto. Ora, nella stagione 4, Hopper è dipinto con una tavolozza più scura, e potrà esprimere alcune di queste cose molto profonde che abbiamo accennato con le scatole nella stagione 2. È molto epico. Ci sono mostri, orrore e paura. C'è anche qualche grande azione in stile Indiana Jones".

È stato inoltre confermato che la morte di Hopper nel finale della stagione 3 non era (come tutti presumevamo) reale. La quarta stagione lo troverà, infatti, imprigionato in Russia. "Non sono tutte buone notizie per il nostro 'americano'" dissero i Duffer in una dichiarazione all'epoca. “È imprigionato lontano da casa nella desolata terra innevata della Kamchatka, dove dovrà affrontare pericoli sia umani...che non. Nel frattempo, tornando in America, un nuovo orrore sta iniziando a emergere, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto. La quarta stagione si preannuncia come la più grande e spaventosa di sempre, e non vediamo l'ora che tutti la vedano”.

David Harbour ha poi rivelato che il colpo di scena del suo personaggio apparentemente morente era stato pianificato e discusso già nel corso della primissima stagione:

"Sono molto vicino ai fratelli Duffer, e so verso quale direzione sta andando la storia, l'ho saputo fin dall'inizio. Penso che quel finale sia stato una delle cose più grandiose della serie. In termini di Stranger Things, potrete riguardare la prima stagione e vi accorgerete di quante cose che accadono più avanti si riferiscono al passato. Abbiamo sempre avuto questo tipo di discussioni, fin dalla prima stagione. Siamo sempre stati interessati a quell'idea della resurrezione in stile Gandalf - Gandalf il Grigio che combatte il Balrog e poi diventa Gandalf il Bianco".

Harbour ha notato che il suo personaggio "doveva cambiare" e "resuscitare in qualche modo" e questa trama era il modo perfetto per farlo:

"Vedrete un uomo molto diverso. Lo stesso uomo, ma un po' diverso. È una cosa molto interessante da mettere in atto".

Anche la star dello show Netflix Gaten Matarazzo ha parlato della nuova stagione, che sarà ancora più spaventosa. Con ogni stagione che aumenta progressivamente l'entità delle minacce e con la terza stagione che ha visto una massiccia resa dei conti, pensiamo che sicuramente Dustin affronterà alcuni nemici ancora più letali.

Quando gli è stato chiesto di descrivere la nuova stagione con una sola parola, la risposta di Matarazzo è stata: "Yikes" ("accidenti", se vogliamo cercare di dargli una traduzione).

Per quanto riguarda il motivo per cui è stata scelta questa parola, l'attore ha spiegato:

"Penso che la maggior parte probabilmente direbbe che la stagione è più spaventosa delle tre precedenti, cosa che adoro perché è molto divertente da filmare".

Matarazzo ha osservato inoltre che la maggior parte del cast era preparata per questo improbabile ritorno:

"Immagino che la maggior parte del cast avesse intuito che avrebbe potuto fare ritorno, ma non ne erano così sicuri all'inizio. Quando abbiamo iniziato a leggere tutti insieme la sceneggiatura, era stato abbastanza chiaro. Ma è stato fantastico avere la conferma quando abbiamo visto David lì".

Le atmosfere che si respireranno durante la visione saranno decisamente più mature, secondo il giovane attore:

“Penso che il tono della stagione sia decisamente maturato, e credo che lo facciano intenzionalmente perché vogliono che il loro show cresca con i protagonisti. Man mano che invecchiamo come persone, dobbiamo invecchiare come personaggi. Si trovano di fronte a questo problema, ma lo accettano e lo usano a loro vantaggio. Non si agitano quando diventiamo più alti o quando le nostre voci si abbassano o altro. Lo sfruttano e lo usano per la loro sceneggiatura. È incredibile quello che possono fare. Lavorare con loro, è semplicemente eccezionale. Lo è sempre stato”.

Finn Wolfhard, che nello show veste i panni di Mike Wheeler, ha ulteriormente fatto eco alle dichiarazioni dei suoi compagni di set:

“Ogni stagione diventa più oscura. Davvero, durante la terza stagione pensavo: ‘Questa è l’annata più dark che ci sarà mai’, con i topi che esplodono e tutto il resto. Ma in realtà è questa, finora, la stagione più oscura che c’è mai stata” - ha rivelato il giovane attore - “Ogni anno tutto si amplifica, diventa più divertente, più cupo e più triste”.

"Penso perché siamo tutti cresciuti e invecchiati, non siamo più adolescenti, ora siamo giovani adulti. Stagione dopo stagione, i Duffer hanno esplorato situazioni più spaventose e piuttosto violente. Questa stagione sarà sicuramente la stagione più spaventosa", ha successivamente condiviso Wolfhard. "È strano, perché amplificano tutto ogni stagione. E quindi è anche la stagione più divertente. Ha una delle trame più divertenti, quasi da commedia. E poi c'è un'altra trama che è totalmente horror. Ma non è fantascienza. È davvero spaventoso, e non vedo l'ora che gli spettatori lo vedano".

La star Caleb McLaughlin ha poi annunciato che la stagione 4 avrà una trama "folle".

Dato quanto le cose siano già diventate estreme, inclusa la terza stagione che porta un'enorme bestia dal Sottosopra allo Starcourt Mall di Hawkins, è difficile prevedere cosa i fratelli Duffer porteranno nel prossimo lotto di episodi.

"Non vedo l'ora che guardiate questa stagione", ha condiviso in passato McLaughlin. "La stiamo girando da quasi due anni a causa della pandemia. È decisamente diversa dalle ultime due stagioni. Le trame sono folli. È sarà davvero emozionante vedere cosa ne pensa la gente. Mentre ne parlo, penso a quello che abbiamo filmato e dico: 'Wow. Nessuno sa cosa accadrà. È da pazzi'.".

I prossimi episodi riprendono sei mesi dopo la battaglia allo Starcourt Mall della terza stagione, che ha visto combattere i personaggi principali e il Mind Flayer.

I protagonisti, ora, non sono più bambini, il che significa che anche il tono di Stranger Things sta per crescere:

"Quando l'abbiamo presentato a Netflix tanti anni fa, l'abbiamo presentato come i bambini de I Goonies in E.T. l'extra-terrestre. Questa è la loro trama. E ora sono gli adulti de Lo Squalo, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, e poi gli adolescenti in Nightmare - Dal Profondo della Notte o Halloween. Ma quest'anno non abbiamo bambini, non possiamo più fare I Goonies. E così, all'improvviso, ci stiamo avvicinando molto di più a quei film horror che amiamo. È stato divertente apportare quel cambiamento”.

Ross Duffer ha affermato inoltre che crede che i fan "saranno felici" quando finalmente potranno vedere la nuova stagione di Stranger Things, e ha rivelato che alcune delle teorie dei fan che circolano online sono "sorprendentemente" accurate:

"Sono costantemente impressionato da quanto siano acuti i fan, e dalla velocità con cui sono in grado di mettere insieme qualcosa con pochissime informazioni".

Anche l'interprete di Undici, Millie Bobby Brown, ha svelato cosa dovremmo aspettarci dalla nuova stagione:

"Sicuramente ci saranno molte risposte, molte lacrime, molte risate. Lo slogan di questa stagione è 'l'inizio della fine'. Dobbiamo davvero approfondire l'inizio di Undici e come è diventata quella che è con le persone intorno a lei, e come ottenere quell'autonomia e diventare una donna da sola. Quindi la trama di questa stagione scava in questo senso".

Anche la sua collega Sadie Sink ha detto la sua in un'altra intervista:

"È la stagione più bizzarra che abbiamo mai avuto. È totalmente fuori scala. Non posso dire nulla, ma esploreremo molti temi diversi e lati diversi dei personaggi che tutti conoscono e amano, quindi non vedo l'ora".

Il trailer e la data di uscita

La quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix divisa in due parti: la prima debutterà il 27 maggio, mentre la seconda arriverà il 1° luglio.