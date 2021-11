Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

In onore dello Stranger Things Day - il giorno in cui Will Byers (Noah Schnapp) è scomparso per la prima volta a Hawkins, Ind. nel 1983 - Netflix ha rilasciato il nuovo teaser trailer dell'attesa quarta stagione di Stranger Things.

Nel video, che troverete in calce, Will e Undici (Millie Bobby Brown) stanno vivendo una nuova vita in California, dove quest'ultima sembra avere difficoltà ad adattarsi, e decide di scrivere una lettera a Mike (Finn Wolfhard).

“Mi piace anche la scuola, adesso. Mi sono fatta molti amici", dice, mentre viene ignorata dai coetanei nel corridoio della scuola. “Anche così, sono pronta per le vacanze di primavera, soprattutto perché posso vederti. Faremo le migliori vacanze di primavera di sempre”.

Dato che le riprese del prossimo capitolo si sono concluse a settembre di quest'anno, possiamo aspettarci un debutto nel 2022, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale.

