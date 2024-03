Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 marzo 2024

The Last of Us è pronto a espandere il cast della sua seconda stagione, di cui entrano ufficialmente a far parte Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord:

Danny Ramirez , noto per i suoi ruoli in Top Gun: Maverick e The Falcon and the Winter Soldier, interpreterà Manny, un soldato il cui comportamento ottimista maschera ferite e paure profonde;

, noto per i suoi ruoli in Top Gun: Maverick e The Falcon and the Winter Soldier, interpreterà Manny, un soldato il cui comportamento ottimista maschera ferite e paure profonde; Ariela Barer (How to Blow Up a Pipeline, Runaways) sarà Mel, una giovane dottoressa alle prese con i dilemmi etici legati al salvataggio di vite umane in mezzo alla guerra;

(How to Blow Up a Pipeline, Runaways) sarà Mel, una giovane dottoressa alle prese con i dilemmi etici legati al salvataggio di vite umane in mezzo alla guerra; Tati Gabrielle (You, Le Terrificanti Avventure di Sabrina) assumerà il ruolo di Nora, un medico militare perseguitato dalle sue azioni passate;

(You, Le Terrificanti Avventure di Sabrina) assumerà il ruolo di Nora, un medico militare perseguitato dalle sue azioni passate; Spencer Lord (Riverdale) apparirà nei panni di Owen, un individuo compassionevole in preda al conflitto.

Queste new entry si uniscono ai membri principali del cast Pedro Pascal e Bella Ramsey, insieme ai già annunciati Isabela Merced, Young Mazino, Kaitlyn Dever e Catherine O'Hara.

I fan del videogioco The Last of Us: Part II capiranno immediatamente il significato di questi personaggi, suggerendo i profondi strati narrativi che la serie TV intende esplorare. Lo spettacolo mira ad approfondire la sequenza temporale tra il primo e il secondo gioco, offrendo agli spettatori uno sguardo più dettagliato sulle figure che hanno interpretato ruoli cruciali nel gioco, potenzialmente nel corso di più stagioni. Questo approccio consente retroscena e sviluppo dei personaggi più ricchi, ponendo le basi per l'intensa narrativa del secondo gioco.

Al momento, la seconda stagione di The Last of Us non ha una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book