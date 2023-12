Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 26 dicembre 2023

Mentre iniziamo a riprenderci da pranzi e cene con amici e parenti, proseguiamo la nostra rubrica delle migliori serie TV uscite nel 2023 secondo Mad for Series.

Dopo aver parlato di I'm a Virgo, proseguiamo con uno spettacolo che sicuramente ha lasciato il segno in questi ultimi 12 mesi: The Last of Us.

Adattamento dell'omonimo videogioco, The Last of Us è emersa come uno dei migliori progetti per il piccolo schermo per eccellenza, affascinando sia il pubblico che la critica con la sua narrazione toccante. Questo spettacolo è l'emblema della perfetta trasposizione da videogioco a serie TV, offrendo sia ai fan del gioco originale che ai nuovi spettatori un'esperienza avvincente.

Al centro di The Last of Us c'è il viaggio emozionante e coinvolgente di Joel ed Ellie. La loro storia, ambientata in un mondo devastato dalla morte e dalla violenza, è una profonda esplorazione della vita, della speranza e della condizione umana. La serie mette in risalto le emozioni dei protagonisti, catturando le loro paure, dubbi e speranze in una storia tanto toccante quanto stimolante. La trama è un ricco arazzo di temi come la perdita, l'amore, la redenzione e la speranza, presentati in un modo profondo e coinvolgente evitando, però, inutili sentimentalismi.

La regia di Craig Mazin e Neil Druckmann è un aspetto straordinario: la loro visione dà vita all'oscuro e desolato mondo post-apocalittico del gioco con, allo stesso tempo, un realismo avvincente e inquietante. Gli effetti speciali sono di prim'ordine e completano la solida regia per creare un'atmosfera perfettamente in linea con il tono della narrazione. Le scene d'azione, un elemento cruciale del gioco originale, sono adrenaliniche e ben coreografate, rendendo ancora più coinvolgente la visione dell'adattamento.

Le performance di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie sono a dir poco magistrali. Pascal incarna la complessità di Joel, un uomo perseguitato dal suo passato, che sta imparando ad accettare Ellie nella sua vita. Ramsey, nel frattempo, ritrae brillantemente la forza e la vulnerabilità di Ellie, una giovane ragazza costretta a maturare fin troppo presto. La loro dinamica e la loro chimica sono fondamentali per l'impatto emotivo dello spettacolo, apportando profondità e autenticità ai loro personaggi.

The Last of Us è un'esperienza emozionante, coinvolgente e ricca sotto molti aspetti. La sua miscela di storytelling eccellente, regia solida e performance potenti lo rendono un prodotto imperdibile non solo per i fan del videogioco ma anche per chiunque apprezzi l'arte narrativa ben realizzata.

La serie invita gli spettatori in un viaggio che consiste tanto nel riflettere sulla vita e sulla speranza in un mondo devastato, quanto nel godersi una serie TV meravigliosamente riuscita.