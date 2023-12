Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Inauguriamo oggi la rubrica delle migliori serie TV uscite nel 2023 secondo Mad for Series. Tratteremo, nel corso dei giorni che ci separano dalla fine di quest'anno, i dieci spettacoli che più ci hanno intrattenuto e colpito.

Iniziamo da I'm a Virgo: la serie originale di Prime Video, scritta e diretta da Boots Riley, ha sicuramente lasciato un segno indelebile. Questo spettacolo è una brillante fusione di creatività, profondità e umorismo, è un fantastico viaggio cupamente comico su Cootie (Jharrel Jerome), un giovane uomo alto quattro metri che vive in California. Cresciuto nascosto, passando il tempo tra fumetti e programmi TV, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l'amore, vive situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe chiamato The Hero (Walton Goggins).

I'm a Virgo si distingue per la sua narrativa originale, che fonde elementi di commedia nera, dramma psicologico e satira. La serie racconta le avventure di Cootie mentre lascia la sua casa per sperimentare la bellezza e le contraddizioni della vita. Questo viaggio alla scoperta di sé è intriso di umorismo, amore e sfide legate alla scoperta della propria identità e dell'accettazione in un mondo diverso.

I'm a Virgo non è solo la storia del viaggio di un uomo, è una serie che colpisce chiunque cerchi di capire il proprio posto nel mondo. Affronta questioni importanti come l'accettazione, la diversità e l'identità, incoraggiando gli spettatori a riflettere su questi temi.