Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 01 marzo 2024

Dopo il successo delle prime due stagioni, la produzione dei nuovi episodi di Avvocato di Difesa è attualmente all'opera e sono stati annunciati 4 nuovi ingressi nel cast: si tratta di Merrin Dungey nel ruolo della giudice Regina Turner, Allyn Moriyon come Eddie Rojas, John Pirruccello interpreta William Forsythe e Philip Anthony-Rodriguez come Adam Suarez.

Inoltre, torneranno alcuni dei volti cari ai fan come Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Yaya DaCosta, mentre Neve Campbell avrà un ruolo molto più piccolo nella terza stagione, comparendo solo come personaggio ricorrente.

Basata sul romanzo La Lista di Michael Connelly, la serie TV si focalizza su Mickey Haller, un avvocato di difesa di Los Angeles noto per preparare i propri casi dal sedile posteriore di una Lincoln.

I co-showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno svelato dei dettagli per il prossimo capitolo:

"Con la terza stagione basata sul romanzo Il Dio della Colpa, abbiamo deciso che un modo divertente e toccante di cominciare la storia sarebbe stato attraverso una sequenza di flashback che ci desse una visione di come Mickey Haller è diventato Mickey Haller - non solo il brillante avvocato penalista ma anche il marito, il padre e l'uomo che sarebbe diventato".

Humphrey e Rodriguez hanno concluso affermando:

"Nel libro non c'è un flashback simile, quindi abbiamo ideato qualcosa che servisse anche da introduzione alla storia della stagione, sia a livello di trama che a livello emotivo. Queste immagini, che ritraggono un giovane Mickey che finisce di fare surf prima di una giornata di lavoro che gli cambierà la vita, e che si accoccola sul divano con sua moglie Maggie dopo aver messo a letto la loro figlioletta Hayley, provengono da un paio di queste scene flashback che chiudono il primo episodio e ci proiettano nel resto della terza stagione".

La terza stagione non ha ancora una data di uscita ufficiale. Le prime due stagioni sono disponibili su Netflix.

Fonte: Deadline