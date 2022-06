Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Avvocato di Difesa - il cui titolo originale è The Lincoln Lawyer - tornerà con un nuovo lotto di episodi. La serie TV, adattamento dei libri di Michael Connelly, ha debuttato su Netflix a maggio con la prima stagione da 10 episodi e basata sul libro The Brass Verdict. Anche la seconda stagione sarà di 10 episodi, e sarà basata sul libro The Fifth Witness.

Nello spettacolo, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) è un avvocato penalista che opera a Los Angeles. Non ha un suo ufficio, e lavora quindi ai suoi casi a bordo di una Lincoln (da cui il titolo della serie) con la quale si sposta da un tribunale all'altro. Haller viene ingaggiato da un ricco immobiliarista di Beverly Hills accusato dell'aggressione di una ragazza rimorchiata in un bar e apparentemente innocente. Il caso assume però risvolti drammatici quando, nel corso delle indagini per la preparazione del processo, l'investigatore privato che lavora con Haller viene ucciso.

Per il prossimo capitolo Dailyn Rodriguez avrà il ruolo di co-showrunner e produttore esecutivo, conducendo lo spettacolo insieme allo showrunner della prima stagione Ted Humphrey.

Manuel Garcia-Rulfo riprenderà il ruolo di Mickey Haller, tornando a recitare al fianco di Neve Campbell (Maggie McPherson), Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Angus Sampson (Cisco).

Fonte: Variety