True Detective 5 ci sarà! HBO ha Rinnovato la Serie Antologica

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 25 febbraio 2024

Dopo il grande successo ottenuto con ascolti record e apprezzamenti dalla critica, HBO ha rinnovato True Detective per una quinta stagione.

Lo scorso capitolo ha portato ascolti record, con 12,7 milioni di spettatori in media negli Stati Uniti e un episodio finale da 3,2 milioni di spettatori, il 57% in più rispetto alla première.

Nonostante il disappunto del produttore Nic Pizzolatto, espresso più volte sui social nei confronti di Issa López (Tigers are not Afraid), la regista, autrice e produttrice messicana ha firmato proprio con HBO un accordo globale che la terrà legata al network, oltre che per questi nuovi episodi, anche per altri progetti seriali.

López ha così espresso il suo entusiasmo:

“Dal concepimento alla pubblicazione, Night Country è stata la collaborazione e l'avventura più bella di tutta la mia vita creativa. La produzione si è fidata completamente della mia visione e non vedo l'ora di tornare a lavorare con questo team".

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO, ha dichiarato:

“Issa Lopez è un talento e ha diretto True Detective: Night Country dall'inizio alla fine, senza mai vacillare dalla sua encomiabile visione, e ispirandoci con la sua resilienza sia a livello di scrittura che dietro la telecamera. Oltre alle performance impeccabili di Jodie e Kali, ha realizzato un prodotto che ha avuto un enorme successo, siamo così fortunati ad averla come parte della nostra famiglia".

