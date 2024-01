Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 gennaio 2024

True Detective è tornata su HBO con i primi due episodi della quarta stagione, che stanno già riscuotendo un successo incredibile di visualizzazioni grazie soprattutto alla sua protagonista Jodie Foster: la serie TV infatti ha rapito l'attenzione di circa 2.5 milioni di spettatori, superando la seconda stagione di The White Lotus e raggiungendo i numeri della stagione di debutto con protagonista Mattew McConaughey.

Night Country, ambientato nella città immaginaria di Ennis, in Alaska, racconta una storia che sembrerebbe molto diversa dai misteri dei capitoli passati, ambientati in Texas, a Los Angeles e negli Ozarks. Ma un simbolo evidente traccia un chiaro collegamento, portando avanti la tradizione di scavare in profondità in ogni episodio e inseguendo le teorie iniziate con la prima stagione nel 2014.

I nuovi episodi, creati, diretti e in gran parte scritti da Issa López, si focalizzano sulle detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) che indagano sulla scomparsa di otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal a Ennis, nella buia Alaska.

La regista messicana ha sottolineato come un elemento importante dello spettacolo, sta nel fatto che si occupa di cold case e violenza di genere. Senza dimenticare che accanto ai casi che rimangono irrisolti, ne esistono tanti che non vengono nemmeno aperti, a causa dei pregiudizi:

"In quanto donna e indigena, trovo importante questo sviluppo della trama, sia per me sia per il mio personaggio, specie quando si tratta di spiegare perché va in capo al mondo e un po' più in là quando si tratta di risolvere il caso. Abbiamo sparizioni e omicidi di indigeni in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti e in Messico. Avvenimenti del genere non si fermano mai, oggi come una volta".



True Detective: Night Country è disponibile su NOW con i due primi episodi.

Fonte: Variety