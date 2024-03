Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 marzo 2024

La produzione della quarta stagione di Only Murders in the Building è in pieno svolgimento, con nuove foto dal set che regalano ai fan un assaggio dei prossimi episodi. Le immagini mostrano le amate star Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short che sfidano il freddo di Los Angeles.

Durante una recente intervista, il presidente di Disney Television Group Craig Erwich ha condiviso le sue riflessioni, rivelando che l'iconico trio - Charles-Haden Savage (Martin), Oliver (Short) e Mabel (Gomez) - inizierà il nuovo capitolo con un'avventura a Los Angeles. Il loro viaggio verso ovest fa parte della loro continua ricerca per svelare il mistero dietro l'omicidio di Sazz (Jane Lynch).

Il climax della terza stagione ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso mentre Loretta (Meryl Streep), insieme a Oliver e Mabel, riflettevano su un potenziale trasferimento a Los Angeles, ponendo le basi per futuro della narrazione.

La quarta stagione di Only Murders in the Building non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Deadline