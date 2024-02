Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 febbraio 2024

I fan sono stati entusiasti di vedere la leggendaria Meryl Streep unirsi al cast della terza stagione di Only Murders in the Building. Con la conclusione dello scorso capitolo, la relazione nascente tra Loretta Durkin e Oliver sembrava essere su un terreno solido, portando i fan a speculare sul ritorno dell'attrice negli episodi futuri.

Nelle scorse ore è stato confermato che Meryl Streep tornerà nel ruolo di Loretta nella prossima stagione della serie TV. I dettagli del suo coinvolgimento nella trama sono attualmente nascosti, ma sappiamo che lo spettacolo è pronto a svelare il mistero che circonda l'omicidio di Sazz (Jane Lynch), spingendo gli inseparabili Charles, Oliver e Mabel fino a Los Angeles alla ricerca di risposte.

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono stati confermati per riprendere i loro ruoli e, inoltre, è stata annunciata anche la presenza di Molly Shannon nel cast, che assumerà il ruolo di una formidabile donna d'affari.

La quarta stagione di Only Murders in the Building non ha ancora una data di uscita ufficiale.