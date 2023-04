Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo il recente annuncio che ha confermato la fine delle riprese, evento commemorato dalla star dello show Selena Gomez postando una sua foto insieme alla nuova collega di set, Meryl Streep, giunge online un piccolo aggiornamento in merito al cast del terzo arco narrativo di Only Murders in the Building.

Stando infatti a quanto comunicato pare che Michael Cyril Creighton godrà di maggior spazio nella prossima stagione, essendo stato da poco promosso a regular.

L’attore, la cui carriera televisiva comprende partecipazioni a show come Dexter New Blood, in cui vestiva i panni di Fred Jr., e La Fantastica Signora Maisel, dove ricopriva il ruolo di Mel, era apparso nei precedenti cicli di episodi della serie TV targata Hulu incarnando Howard Morris, l’inquilino dell’Arconia amante dei gatti e del gossip.

In attesa di poter assistere alla nuova stagione, di cui ancora non è pervenuta la data di uscita ufficiale, vi ricordiamo che ne è stata nel frattempo svelata una piccola anteprima, grazie alla pubblicazione del teaser trailer.

Fonte: Deadline