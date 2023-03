Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Hulu ha rilasciato il primo teaser della nuova stagione di Only Murders in the Building, permettendo ai fan di dare un'occhiata al personaggio di Meryl Streep.

Il cast dell'inedito capitolo vedrà la presenza di Paul Rudd e Jesse Williams.

La serie TV - le cui prime due stagioni sono disponibili su Disney+ - segue le vicende di tre inquilini che abitano nell’Arconia, un prestigioso palazzo dell’Upper East Side, accomunati dalla passione per il crime. Quando nell’edificio si verificherà un’orribile omicidio, il trio si troverà a collaborare per far luce sul caso, registrando nel frattempo un podcast che documenta ogni fase della loro indagine.

La data di uscita della terza stagione di Only Murders in the Building deve ancora essere annunciata.