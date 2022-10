Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il recente annuncio che ha svelato il suo ritorno in uno dei prossimi episodi del diciannovesimo arco narrativo di Grey’s Anatomy, l’ex dottor Jackson Avery, Jesse Williams, è in procinto di essere coinvolto in un nuovo progetto.

L’attore è infatti entrato a far parte del cast della terza stagione della comedy/mistery targata Hulu, Only Murders in the Building, nella quale sarà coinvolto nel ruolo ricorrente di un documentarista, il cui nome è ancora ignoto, ma che si interesserà all’ultima indagine nella quale si troveranno immischiati i protagonisti.

La serie, giunta in Italia nel catalogo del servizio streaming di Disney+, segue le vicende di tre inquilini che abitano nell’Arconia, un prestigioso palazzo dell’Upper East Side, accomunati dalla passione per il crime.

Quando nell’edificio si verificherà un’orribile omicidio, il trio si troverà a collaborare per far luce sul caso, registrando nel frattempo un podcast che documenta ogni fase della loro indagine.

Il terzo ciclo di episodi, che godrà inoltre della presenza di Paul Rudd, dopo il suo cameo nel precedente finale di annata, non ha ancora una data ufficiale d’uscita.

Fonte: Comic Book