Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo essere apparso nel precedente finale di stagione al fianco dell’amata April (Sarah Drew), il Dottor Jackson Avery è pronto a tornare nel corso del 19° arco narrativo di Grey’s Anatomy: è stato infatti annunciato che l’attore Jesse Williams sarà coinvolto sia in veste di interprete che dietro la macchina da presa per il quinto episodio dell’attuale stagione dell’amato medical-drama.

Stando a quanto comunicato la puntata, che sarà intitolata When I Get to the Border, vedrà Meredith (Ellen Pompeo) intraprendere un viaggio a Boston, dove incrocerà la strada con il bel Dottore, che si è stabilito a vivere lì insieme a April e alla loro figlia Harriet, lavorando per la Fondazione Avery. Nel frattempo, Miranda Bailey (Chandra Wilson) e Addison Montgomery (Kate Walsh di The Umbrella Academy) vestiranno i panni di volontarie in un centro per la pianificazione familiare, trovandosi a dover gestire un complicato caso di gravidanza extrauterina di una paziente, mentre i nuovi specializzandi tenteranno di far luce sul legame fra Lucas (Niko Terho) e Amelia (Caterina Scorsone).

Il ritorno di Jackson è dunque fissato per il 3 novembre.

Fonte: TVLine