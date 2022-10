Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Disney+ ha annunciato la data di uscita italiana della 19° stagione di Grey's Anatomy, che riprende la narrazione sei mesi dopo il finale della precedente con cinque nuovi specializzandi che si uniscono allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis. Inoltre tornerà Kate Walsh nel ruolo di Addison Montgomery, la Dottoressa che ha interpretato fin dalla prima stagione nel 2005.

Vincitore del Golden Globe Award nel 2007 e nominato per diversi Emmy, lo spettacolo segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia.

Creata da Shonda Rhimes (Scandal), Grey's Anatomy ha debuttato per la prima volta a marzo del 2005 ed è la serie TV più longeva attualmente in onda su ABC.

Il nuovo capitolo debutterà il 2 novembre in esclusiva su Disney+. Alla lista dei titoli autunnali della piattaforma di streaming si aggiungono anche The Old Man, The Bear, Candy: Morte in Texas e la terza stagione di War of the Worlds.