Grey's Anatomy 19: un Importante Ritorno nella Stagione Inedita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Creata da Shonda Rhimes, Grey's Anatomy ha debuttato per la prima volta a marzo del 2005 ed è la serie TV più longeva attualmente in onda su ABC.

Nel cast della prossima stagione tornerà Kate Walsh nel ruolo di Addison Montgomery, la Dottoressa che ha interpretato fin dalla prima stagione nel 2005. La notizia è stata confermata anche dalla stessa Walsh sulle sue pagine social.

L'attrice californiana è rimasta nello show fino alla terza stagione, a quel punto è stata scelta per essere la protagonista di uno spin-off, Private Practice, andato in onda per sei stagioni. Tuttavia, Walsh è tornata in Grey's Anatomy sia in occasione di alcuni crossover che nell'episodio E Se... dell'ottava stagione, fino a riprendere il ruolo della ginecologa nella stagione 18, lo scorso anno, in un breve arco narrativo.

Con Ellen Pompeo che avrà un ruolo quasi marginale, la stagione 19 si prospetta colma di cambiamenti. Sono entrati infatti nel cast nuovi attori che interpreteranno i nuovi specializzandi del Grey Sloan Alexis Floyd, Niko Terho, Midori Francis, Adelaide Kane e Harry Shum Jr., mentre saranno presenti i veterani Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd e Kim Raver.

La nuova stagione del popolare medical drama debutterà negli Stati Uniti su ABC il prossimo 6 ottobre. In Italia successivamente sarà disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book