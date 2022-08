Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Malgrado nuovi aspiranti chirurghi sono pronti a mettere piede all’interno del Grey’s Sloan Memorial Hospital, una delle punte di diamante della celebre struttura ospedaliera di Seattle vedrà ridursi i suoi turni nella sala operatoria.

È stato infatti recentemente annunciato che Ellen Pompeo, iconico volto della protagonista di Grey’s Anatomy, la dottoressa Meredith Grey, avrà un ruolo decisamente più ridotto nella prossima diciannovesima stagione dell’amato medical-drama.

Stando a quanto comunicato, l’attrice dovrebbe presenziare a soli 8 dei probabili 22 episodi del nuovo arco narrativo, rimanendo però in veste di produttrice esecutiva e continuando a presenziare in qualità di voce narrante fuori campo che presenta e chiude ogni singola puntata.

La scelta sembra essere legata a motivi lavorativi dell’interprete, che farà parte del cast di Orphan, una nuova miniserie targata Hulu, ispirata alla vera storia dell’ucraina Natalia Grace e dei suoi genitori adottivi statunitensi, che sostengono fosse una "sociopatica" adulta che fingeva di essere una bambina.

Non resta quindi che attendere il debutto del prossimo ciclo di episodi, fissato in America per il 6 ottobre, e vedere come la serie deciderà di motivare l’assenza della sua protagonista, che proprio nello scorso season finale aveva preso la decisione di non trasferirsi più in Minnesota.

Fonte: Deadline