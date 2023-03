Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Come spesso accade, lo staff del Grey Sloan Memorial Hospital si sta preparando a un nuovo cambiamento, con un altro importante membro che è in procinto di lasciarsi alle spalle i passionali, ma a volte anche tragici, corridoi dell’iconico ospedale di Seattle.

Dopo la recente uscita di scena della protagonista Ellen Pompeo, storico volto di Meredith Grey, sembra infatti che anche la sua collega Kelly McCreary, interprete della sorellastra della Dottoressa, Maggie Pierce, abbandonerà il longevo medical-drama Grey’s Anatomy durante l’attuale 19ª stagione.

“Dopo nove stagioni, sto dicendo addio a Maggie e alla sua famiglia del Grey Sloan”, ha commentato l’attrice. “È stato un grande onore far parte di una così leggendaria istituzione televisiva...Sarò sempre grata alla creatrice Shonda Rhimes, a Krista Vernoff e alla ABC per l'opportunità offertami, e a tutti gli incredibili fan per il loro appassionato supporto. Trascorrere nove anni esplorando tutte le sfaccettature di un personaggio, raggiungendo un pubblico così ampio con storie di grande impatto, è un dono raro. Mi ha dato inoltre la possibilità di collaborare, imparare ed essere ispirata da molti artisti brillanti sia davanti che dietro la macchina da presa. Interpretare Pierce è stata una delle vere gioie della mia vita e me ne vado con profonda gratitudine per ogni fase di questo viaggio. Sono eccitata per il prossimo capitolo e per ciò che mi riserverà il futuro”.

Stando a quanto comunicato l’episodio che andrà in onda il prossimo 13 aprile segnerà l’ultima apparizione del personaggio come regular effettivo, anche se pare che più avanti, nel corso di questo capitolo, tornerà per una piccola visita.

Fonte: TVLine