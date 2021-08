Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Torna, con molte più informazioni, la nostra lista completa delle serie TV rinnovate, cancellate o in cancellazione.

Se vuoi tenere d'occhio i tuoi show preferiti, ti consigliamo di aggiungere questa pagina ai preferiti e di tornarci a trovare periodicamente, così da non perdere neanche un aggiornamento.

Sotto, trovi l'elenco dei rinnovi e delle cancellazioni più recenti e, a seguire, la lista dello stato di tutte le serie TV attualmente in corso.

Ultimo aggiornamento: 05/08/2021 19:58.

Gli ultimi rinnovi

Le ultime cancellazioni

La lista completa

Gli show elencati sono in ordine alfabetico e suddivisi per lettera iniziale. È riportato anche il nome originale, nel caso la serie sia conosciuta in Italia in modo differente.

Premendo sul nome delle singole serie televisive è possibile ottenere maggiori informazioni sulle date di uscita, sul cast, la trama e molto altro ancora.

#

A

B

Adjoa Andoh, Regé-Jean Page - Bridgerton

C

D

E

Hunter Schafer, Zendaya - Euphoria

F

G

H

I

i

iCarly - Rinnovata

I

J

Jack Ryan - Rinnovata

K

Kenan - Rinnovata

Killing Eve - Rinnovata per un'ultima stagione

L

Katherine Heigl, Sarah Chalke - L'Estate in cui Imparammo a Volare

M

N

O

P

Q

Queen Sono - Rinnovata per un'ultima stagione

Queen Sugar - Rinnovata

R

S

Jennifer Connelly - Snowpiercer

T

U

V

Valeria - Rinnovata

Vera - Rinnovata

W

Aaron Paul - Westworld

Y

Yellowstone - Rinnovata

You - Rinnovata

Young Rock - Rinnovata

Young Sheldon - Rinnovata per 3 stagioni

Z

Ziwe - Rinnovata

Se desiderate ulteriori informazioni sul rinnovo o sulla cancellazione di una o più serie TV, oppure se volete segnalarci degli errori in questa lista, non esitate a contattarci attraverso le nostra pagina Facebook.