The Brothers Sun 2 non ci sarà! Netflix ha Cancellato la Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 marzo 2024

Quasi due mesi dopo il debutto di The Brothers Sun, Netflix ha deciso di non rinnovare la serie TV con Michelle Yeoh per una seconda stagione. Nonostante il grande cast e il lancio con il plauso della critica - in particolare per la performance di Yeoh - lo spettacolo non si è assicurato un pubblico sufficientemente ampio da giustificare la sua continuazione.

Dopo la sua uscita il 4 gennaio, lo show si è rapidamente guadagnato un posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese di Netflix, rimanendo nella classifica per 5 settimane. Tuttavia, secondo i parametri del colosso dello streaming, i numeri ottenuti sono stati considerati modesti, con visualizzazioni settimanali che non hanno mai superato i 7 milioni e sono scese sotto i 2 milioni nelle ultime settimane nella Top 10.

The Brothers Sun si apre con l'assassinio del padre di una famiglia taiwanese da parte di un misterioso aggressore. Con la famiglia sotto una minaccia crescente, il figlio maggiore Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) si reca a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Yeoh), e il fratello minore, Bruce (Sam Song Li). Bruce, tuttavia, è sempre stato all'oscuro delle attività della sua famiglia, scoprendo solo di recente la verità. Mentre le società più letali di Taipei si contendono il controllo e una nuova fazione inizia a emergere, Eileen, Charles e Bruce devono lavorare per superare la loro separazione e "capire cosa significano veramente fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti".

Fonte: Deadline