Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 08 dicembre 2023

Netflix inaugura il nuovo anno con un'iniezione di adrenalina grazie alla sua nuova serie TV The Brothers Sun, che sarà rilasciata nei primi giorni del 2024 e di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale.

Lo spettacolo, guidato dall'attrice premio Oscar Michelle Yeoh, intreccia azione e dramma in un contesto familiare carico di tensioni e vendette, concentrandosi su una famiglia potente determinata a vendicare il loro patriarca, in un contesto dove gruppi rivali lottano per la supremazia.

The Brothers Sun si apre con l'assassinio del padre di una famiglia taiwanese da parte di un misterioso aggressore. Con la famiglia sotto una minaccia crescente, il figlio maggiore Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) si reca a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Yeoh), e il fratello minore, Bruce (Sam Song Li). Bruce, tuttavia, è sempre stato all'oscuro delle attività della sua famiglia, scoprendo solo di recente la verità. Mentre le società più letali di Taipei si contendono il controllo e una nuova fazione inizia a emergere, Eileen, Charles e Bruce devono lavorare per superare la loro separazione e "capire cosa significano veramente fratellanza e famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti".

The Brothers Sun uscirà su Netflix il 4 gennaio 2024.