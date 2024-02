Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Prime Video ha finalmente annunciato la data di uscita della quarta stagione di The Boys. Per celebrare il compleanno di Patriota, oggi è stata condivisa una nuova immagine sui social media, rivelando che la serie TV tornerà giovedì 13 giugno.

Fedele alla tradizione delle première delle stagioni precedenti, i primi 3 episodi saranno rilasciati nella stessa giornata, con uno nuovo reso disponibile su base settimanale fino al finale di giovedì 18 luglio.

Conosciuto per la sua propensione a superare i limiti, lo spettacolo ha costantemente offerto contenuti strabilianti e oltraggiosi, dalle teste che esplodono agli scenari più impensabili. I nuovi episodi promettono di alzare la posta, presentando potenzialmente momenti ancora più estremi.

Lo showrunner dello spettacolo Eric Kripke ha fatto il punto della situazione:

"Patriota è sotto processo e sta frequentando un corso di pittura. Una di queste affermazioni è vera. Butcher ha sei mesi di vita e sa ancora che il virus viene preparato alla Godolkin. Neuman è più vicina che mai a cambiare il suo titolo da 'Deputata' a 'Vice Presidente'. Sage e Firecracker sono due dei Super più pericolosi che abbiate mai incontrato, e per ora lasciamo le cose come stanno. Abisso non è cambiato di una virgola. Latte Materno è ancora la roccia della squadra, solo con meno barba. In qualche modo, Black Noir è tornato".

La quarta stagione di The Boys uscirà il 13 giugno su Prime Video.

