Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 dicembre 2023

L'universo di The Boys continua la sua espansione: dopo uno spin-off live-action e uno animato, Prime Video sta esplorando nuovi orizzonti con una nuova serie TV in lingua spagnola. Le fonti indicano che il progetto, nato da un'idea della serie originale basata sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, è in fase di sviluppo con Città del Messico come sfondo.

Proprio come The Boys, anche lo spin-off sarà prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Al progetto è legato Gareth Dunnet-Alcocer, noto per aver scritto la sceneggiatura del film DC Blue Beetle con Xolo Maridueña. Il creatore della serie madre Eric Kripke sarà il produttore esecutivo insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty.

Inoltre, pare che Diego Luna e Gael Garcia Bernal sarebbero coinvolti nella produzione esecutiva, anche se gli accordi finali sono ancora in fase di negoziazione.

Nel frattempo è stato condiviso il primo teaser della quarta stagione di The Boys, che uscirà su Prime Video nel 2024.

Fonte: Variety