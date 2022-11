Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 novembre 2022

Mentre la quarta stagione di The Boys è attualmente in fase di riprese, il co-produttore Seth Rogen (Pam & Tommy) di The Boys Presenta: Diabolico! offre ai fan un aggiornamento sulla potenziale seconda stagione.

In una recente intervista Rogen ha parlato della serie animata di successo:

"Spero davvero che ci sia una seconda stagione di Diabolical. In realtà qualcosa già lo stiamo scrivendo, ma non siamo sicuri che le sceneggiature verranno prodotte".

Creato da Eric Kripke, Rogen, Evan Goldberg e da tutti i produttori esecutivi di The Boys, insieme a Simon Racioppa, lo show statunitense è basato sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson e funge da spin-off per l'omonima serie madre.

La prima stagione dello spettacolo antologico è composto da otto episodi, ciascuno con il proprio stile di animazione e con la propria storia autoconclusiva ambientata nell'universo di The Boys. Il tono delle storie può variare da completamente comico a completamente drammatico.

Il programma di Amazon ha ricevuto il plauso della critica con elogi per l'animazione, per il doppiaggio originale, per la scrittura, per l'umorismo e per i temi.

The Boys Presenta: Diabolico! è disponibile su Prime Video.

Fonte: Screen Rant