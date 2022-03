Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Boys Presenta: Diabolico! è da poco arrivato su Prime Video. Lo spettacolo è una serie antologica di otto episodi composta da cortometraggi animati che consentono agli spettatori di esplorare ulteriormente l'universo di The Boys attraverso storie ambientate nello stesso mondo, ma non necessariamente collegate direttamente al selvaggio show live-action. Tuttavia, un paio di episodi sono canonici per la prossima terza stagione della serie madre.

Secondo lo showrunner di The Boys Eric Kripke, l'episodio finale di Diabolico! è sicuramente canonico per la terza stagione. L'episodio Uno più Uno Uguale Due è incentrato su Patriota (Antony Starr) e sulla sua introduzione ai Sette. In particolare, l'episodio si concentra sulla sua relazione con Black Noir e su come è stata forgiata quando la coppia ha insabbiato un massacro accidentale durante una delle prime uscite di Patriota. Secondo Kripke, l'episodio è stato realizzato così bene da essere canonico per il retroscena dei due Super, in particolare di Patriota.

"Il finale è canonico, sì", conferma Kripke. "È stato fatto un ottimo lavoro con l'episodio. Non penso che avessimo piani specifici per renderlo sicuramente canonico. Ma il lavoro svolto è ottimo, sia come script sia come regia. Guardandolo pensi: 'Questo è sicuramente quello che è successo'. Vengono fornite informazioni di base per comprendere davvero la relazione tra Patriota e Black Noir e darci una comprensione più profonda prima della terza stagione".

The Boys Presenta: Diabolico! è ora in streaming su Prime Video.

La terza stagione di The Boys debutterà venerdì 3 giugno sulla stessa piattaforma.

Fonte: Comic Book