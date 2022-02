Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo aver lasciato i fan con il fiato sospeso per quasi due anni, il produttore esecutivo e showrunner Eric Kripke sta per presentare un nuovo prodotto ai fan di The Boys.

Co-prodotto da artisti del calibro di Seth Rogen (visto di recente in Pam & Tommy), Evan Goldberg (che ha collaborato all'adattamento del fumetto di Preacher) e Garth Ennis - dietro il fumetto originale - The Boys Presenta: Diabolico! vedrà come protagonisti Karl Urban e Jack Quaid.

The Boys Presenta: Diabolico! espanderà l'universo maniacale e violento di The Boys e vanta una troupe incredibilmente talentuosa, tra cui Awkwafina (Nora From Queens), Garth Ennis, Eliot Glazer (Broad City), Ilana Glazer (After Party), Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa (Invincible), Justin Roiland (Solar Opposites), Ben Bayouth (Blark and Son), Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) e Aisha Tyler (Archer).

Lo spettacolo è animato da Titmouse, lo studio dietro famosi spettacoli animati per adulti come The Venture Brothers di Adult Swim, The Midnight Gospel di Netflix e la più recente The Legend of Vox Machina di Prime Video.

Ogni episodio presenterà il proprio stile di animazione, offrendo ai fan qualcosa di diverso ogni volta.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco tutto ciò che sappiamo su The Boys Presenta: Diabolico!, inclusi aggiornamenti sulla data di uscita, cast, trailer, dettagli e altro ancora.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La trama

Anche se i trailer non rivelano molto sulla trama generale, sembra che The Boys Presenta: Diabolico! sarà un'antologia di cortometraggi assurdi e vagamente collegati con personaggi secondari esistenti o nuovi dello spettacolo originale. I recenti video suggeriscono che le trame che potrebbero essere presenti nella serie includono storie sulle origini di Patriota e altri personaggi. E con titoli di episodi come Laser Baby's Day Out e An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents, si può solo immaginare che tipo di folli avventure gli showrunner ci presenteranno.

Il cast

The Boys Presenta: Diabolico! vanta un cast vocale incredibile: Antony Starr (Banshee), Elisabeth Shue (Cobra Kai), Chace Crawford (Gossip Girl) e Giancarlo Esposito (Breaking Bad) riprenderanno i loro ruoli di The Boys. Insieme a loro ci saranno moltissime nuove voci tra cui quella di:

Aisha Tyler

Awkwafina

Andy Samberg

Ben Schwartz

Don Cheadle

Chris Diamantopoulos

Eliot Glazer

Jason Isaacs

Justin Roiland

John DiMaggio

Kenan Thompson

Kieran Culkin

Xolo Mariduena

Kevin Smith

Kumail Nanjiani

Michael Cera

Nasim Pedrad

Simon Pegg

Grey Griffin

Angela Marie Volpe

Seth Rogen

Evan Goldberg

Christian Slater

Ilana Glazer

Simon Pegg

Youn Yuh Jung

Nasim Pedrad

Gli episodi

The Boys Presenta: Diabolico! sarà composto da 8 episodi dalla durata di circa 15 minuti. Di seguito, i titoli:

Laser Baby's Day Out - scritto da Evan Goldberg e Seth Rogen An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents - scritto da Justin Roiland e Ben Bayouth I'm Your Pusher - scritto da Garth Ennis Boyd in 3D - scritto da Eliot Glazer e Ilana Glazer BFFS - scritto da Awkwafina Nubian vs Nubian - scritto da Aisha Tyler John and Sun-Hee - scritto da Andy Samberg One Plus One Equals Two - scritto da Simon Racioppa

Sarà connesso alla terza stagione di The Boys?

Essendo una serie antologica, è molto improbabile che la serie abbia un grande impatto sulla trama della terza stagione di The Boys. Quello che possiamo aspettarci dalla terza stagione della serie madre è il ritorno di Billy Butcher e della sua troupe, incluso Hughie, che affronteranno nuovamente la Vought e i Sette.

Possiamo anche aspettarci molti nuovi membri del cast, tra cui Jensen Ackles - che il pubblico riconoscerà per aver lavorato con Kripke in tutte le 15 stagioni di Supernatural di The CW - che interpreterà Soldier Boy, mentre Laurie Holden di The Walking Dead sarà la Contessa Cremisi, un membro della Rappresaglia. Anche Sean Patrick Flanery (Boondock Saints), Nick Wechsler (Chicago P.D.) e Miles Gaston Villanueva (Law & Order: True Crime - The Menendez Murders) si uniranno al cast della terza stagione di The Boys, interpretando rispettivamente Supersonic, Gunpowder e Blue Hawk.

I trailer e la data di uscita

Tutti e 8 gli episodi di The Boys Presenta: Diabolico! saranno rilasciati il 4 marzo su Amazon Prime Video.