The Boys 3: Sean Patrick Flanery nel Cast della nuova Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 giugno 2021

La terza stagione di The Boys è in corso di produzione e il cast si sta sempre più modificando con l'aggiunta di nuovi supereroi.

Dopo la conferma di Jensen Ackles come nuovo personaggio, altre collaborazioni sono in arrivo. Gli attori Sean Patrick Flannery (The Young Indiana Jones Chronicles), Nick Wechsler (Revenge) e Miles Gaston Villanueva (The Resident) si sono uniti alla serie TV.

A differenza di Soldier Boy di Ackles o Homelander di Antony Starr, tuttavia, solo una di queste nuove aggiunte può essere trovata nelle pagine dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Flanery avrà il ruolo di Gunpowder, personaggio che era apparso nello show con un altro interprete durante la prima stagione in una scena in cui si mostrava una sua intervista in cui sosteneva le persone dovessero avere a disposizione più armi in modo da non obbligarlo a salvarle durante le sparatorie. Wechsler sarà Blue Hawk e Villanueva interpreterà Supersonic, due personaggi inediti rispetto alla storia originale.

La serie TV è mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente, tutti gestiti da un’azienda, la Vaught. Ogni personaggio ha delle peculiarità, ma tutti hanno una cosa in comune: non sono ciò che sembrano, poichè, in realtà, tendono a comportarsi come dei villain. Per contrastare e punire sia l’azienda alle loro spalle che i Super, degli ex agenti rimettono insieme la loro squadra, i Boys.

La prima e la seconda stagione di The Boys sono disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a leggere la sezione completa delle news!

Fonte: Comic Book