Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'ultimo progetto di Prime Video non sta ricevendo altro che elogi dalla critica, permettendogli di raggiungere una valutazione perfetta su Rotten Tomatoes.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Ci sono ancora troppe poche recensioni per dare allo spettacolo l'ambito badge Certified Fresh, ma tutte e 13 le recensioni inviate della serie finora parlano bene di ciò che è in serbo per i fan.

The Boys Presenta: Diabolico! espanderà l'universo maniacale e violento di The Boys e vanta una troupe incredibilmente talentuosa, tra cui Awkwafina (Nora From Queens), Garth Ennis, Eliot Glazer (Broad City), Ilana Glazer (After Party), Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa (Invincible), Justin Roiland (Solar Opposites), Ben Bayouth (Blark and Son), Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) e Aisha Tyler (Archer).

Lo spettacolo è animato da Titmouse, lo studio dietro famosi spettacoli animati per adulti come The Venture Brothers di Adult Swim, The Midnight Gospel di Netflix e la più recente The Legend of Vox Machina di Prime Video.

Ogni episodio presenterà il proprio stile di animazione, offrendo ai fan qualcosa di diverso ogni volta.

In attesa del debutto, ecco tutte le informazioni relative!

Fonte: Comic Book