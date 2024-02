Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 21 febbraio 2024

Dopo 40 anni ritorna sul piccolo schermo l’adattamento dell’omonimo bestseller di James Clavell Shogun, che si pone come un'opportunità per l'industria dell'entertainment il tentativo replicare il successo de Il Trono di Spade.

Trama

Nell'era tumultuosa del 1600, Lord Yoshii Toranaga deve lottare per la sua vita mentre i nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Improvvisamente una misteriosa nave europea verrà ritrovata, abbandonata in un villaggio di pescatori. L’inglese John Blackthorne arriverà portando segreti importantissimi che potrebbero aiutare Lord Yoshii Toranaga a ribaltare i poteri, distruggendo così la presenza di nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. Toranaga e Blackthorne devono inevitabilmente dipendere dall'interprete che traduce per l’uno e per l’altro: lei è Toda Mariko, misteriosa nobildonna cristiana che è l’ultima discendente di una stirpe caduta in disgrazia.

Cast e personaggi

Il cast è composto da:

Cosmo Jarvis (John Blackthorne);

(John Blackthorne); Hiroyuki Sanada (Yoshii Toranaga);

(Yoshii Toranaga); Anna Sawai (Toda Mariko);

(Toda Mariko); Tadanobu Asano (Kashigi Yabushige);

(Kashigi Yabushige); Yûki Kedôin (Takemaru);

(Takemaru); Eushin Lee (Kosho);

(Kosho); Tommy Bastow (Padre Martin Alvito);

(Padre Martin Alvito); Hiroto Kanai (Kashigi Omi);

(Kashigi Omi); Hiromoto Ida (Kiyama ukon Sadanaga);

(Kiyama ukon Sadanaga); Emi Kamito (Chiyo);

(Chiyo); Kengo Hashimoto (Gray Kosho).

Produzione e curiosità

Ideata da Rachel Kondo e Justin Mark, la serie TV è prodotta da Geraud Brisson, Erin Smith, Heather Turner e Jamie Vega Wheeler.

Quello di oggi è un panorama molto diverso da quello in cui Shogun è andato in onda per la prima volta. Il bestseller del 1975 di Clavell aveva già dato origine ad uno spettacolo omonimo della NBC del 1980, che raccontata la storia attraverso gli occhi dell'inglese Blackthorne di Richard Chamberlain. Un fenomeno culturale vincitore di un Emmy che contribuì a catalizzare l'ossessione americana per la cultura giapponese.

Nel 2018, la FX Productions inviò allo sceneggiatore Justin Marks una copia del mastodontico libro storico di Clavell. Per la rete rappresentava un nuovo inizio per un progetto tormentato, da cui erano passati vari team di scrittori. Marks era un talento emergente, reduce da due stagioni dell’apprezzato Counterpart e dal remake de Il Libro della Giungla del 2016.

Gina Balian, responsabile dei programmi di FX, svelò le difficoltà della lavorazione:

“Quando affronti l'adattamento di qualcosa che è già stato adattato, deve esserci una ragione. Ci è voluto del tempo per trovare la giusta impronta per lo show. Ci siamo sentiti più a nostro agio nel doverlo raccontare principalmente dal lato giapponese, cercando attori giapponesi che parlano giapponese. Siamo evoluti insieme al progetto”.

La prima versione che è stata presentata aveva un punto di vista molto più incentrato su Blackthorne, dunque era troppo simile a ciò che si era già visto prima.

Nel corso di un'intervista, i co-creatori hanno inoltre rivelato che uno degli elementi chiave che li ha aiutati a rendere lo spettacolo ancora migliore è stato dare alla star Sanada il ruolo di produttore esecutivo. L'attore e artista marziale giapponese ha alimentato una prospettiva fondamentale al modo in cui è stata rappresentata la cultura del Sol Levante:

"Il punto di vista che ha introdotto così importante è stato: 'Lo faccio qui a Hollywood, negli Stati Uniti, da 25 anni. Ho visto tutti gli errori commessi da Hollywood nel rappresentare la mia cultura".

Sanada è stato responsabile del coinvolgimento della produttrice giapponese Eriko Miyagawa, oltre ad assicurarsi i componenti chiave della troupe, come i consulenti per il reparto oggetti di scena e il reparto artistico, oltre a consulenti linguistici, traduttori e storici:

"Il suo contributo era anche assicurarsi che tutti avessero i costumi giusti, che le acconciature fossero giuste, che supervisionassero la nostra troupe giapponese ed essere sicuro che tutti si sentissero a proprio agio e che avessero la possibilità di parlare quando qualcosa non andava bene".

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trailer e data di uscita

Shogun debutterà il 27 febbraio su Disney+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana, col finale in arrivo il 23 aprile.