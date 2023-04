Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Only Murders in the Building è un passo più vicino verso il ritorno sui nostri schermi: la pluripremiata serie TV ha ufficialmente terminato la produzione della terza stagione.

La notizia è stata annunciata dalla star e produttrice esecutiva dello spettacolo Selena Gomez, che su Instagram ha condiviso un'immagine insieme a Maryl Streep.

"Abbiamo concluso la terza stagione di Only Murders in the Building", ha scritto Gomez nel post. "Non credo di avere abbastanza parole per spiegare quanto sia stata bella questa stagione. È stata incredibilmente esilarante, stimolante e per me un sogno assoluto. Pubblicherò altro presto. Intanto, eccomi con la donna che adoro, che ammiro e che amo".

Oltre al ritorno di Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, i prossimi episodi vedranno la presenza anche di Meryl Streep, Paul Rudd, Jesse Williams, Jeremy Shamos, Linda Emond, Wesley Taylor, Don Darryl Rivera, Allison Guinn (La Fantastica Signora Maisel) e Gerald Caesar.

La data di uscita della terza stagione di Only Murders in the Building - di cui è stato condiviso il primo teaser - deve ancora essere annunciata.

Fonte: Comic Book