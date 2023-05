Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I'm a Virgo sta per arrivare, e nelle scorse ore Prime Video ne ha rilasciato un nuovo trailer.

La serie TV è diretta e scritta dal regista di Sorry to Bother You, Boots Riley, ed è interpretata dalla star di When They See Us Jharrel Jerome.

Oltre al trailer, la piattaforma di streaming ha confermato che I'm a Virgo debutterà il 23 giugno.

I'm a Virgo è un fantastico viaggio cupamente comico su Cootie (Jharrel Jerome), un giovane uomo alto quattro metri che vive in California. Cresciuto nascosto, passando il tempo tra fumetti e programmi TV, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l'amore, vive situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe chiamato The Hero (Walton Goggins).

Lo spettacolo è interpretato anche da Brett Gray, Kara Young, Allius Barnes, Olivia Washington, Mike Epps e Carmen Ejogo.

I'm a Virgo - costituito da sette episodi - sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 23 giugno.

Fonte: Comic Book