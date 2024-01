Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 gennaio 2024

Durante la pre-cerimonia ai Creative Arts Emmy Awards di Los Angeles - riservata ai premi tecnici - The Last of Us ha trionfato con 8 statuette.

Oltre ad aver vinto nelle categorie montaggio, montaggio del suono, effetti visivi, trucco prostetico, missaggio e design del titolo principale, la serie TV ha portato alla vittoria come attore non protagonista anche Nick Offerman – che ha interpretato Bill – in uno degli episodi più acclamati, ma anche il più osteggiato da una piccola parte dei fan. Inoltre ha ricevuto un premio anche Storm Reid – volto di Riley – come miglior attrice non protagonista.

Lo spettacolo ha superato altri concorrenti molto acclamati della scorsa stagione, come The Bear di Disney+ e Mercoledì di Netflix, dimostrando il grande valore di questo prodotto targato HBO.

L'attesa dei fan è sempre più alta per la seconda stagione, che inizierà la produzione quest'anno per tornare solo nel 2025.

The Last of Us è stata inserita nella rubrica delle migliori serie TV del 2023 secondo Mad for Series. La prima stagione in Italia è disponibile su Sky e NOW.

Fonte: Variety