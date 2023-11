Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

Durante un evento a New York, il direttore di HBO Casey Bloys ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sulla prossima stagione di The Last of Us, confermando che la serie TV inizierà le riprese all'inizio del 2024 e puntando a un debutto nel 2025.

In una recente dichiarazione, il creatore dello spettacolo Craig Mazin ha condiviso alcune riflessioni sullo sviluppo del progetto, menzionando che, prima dello sciopero, erano riusciti a compiere notevoli progressi:

"Siamo andati piuttosto lontano in realtà, stavamo andando alla grande. Neil Druckmann e io eravamo seduti e parlavamo con Halley Gross, che ha lavorato anche al secondo gioco come scrittrice, e Bo Shim, il nuovo scrittore".

In una precedente intervista anche Francesca Orsi di HBO aveva espresso speranza e aspettativa di vedere The Last of Us tornare sul piccolo schermo nel 2025.

