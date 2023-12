The Last of Us 2: l'inizio della Produzione è stato Posticipato

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 novembre 2023

Dopo l’acclamato debutto della prima stagione all’inizio del 2023, i fan aspettano con impazienza il prossimo capitolo di The Last of Us. Tuttavia, a causa di una serie di scioperi e di conflitti di programmazione, la produzione della serie TV ha subito ritardi inaspettati.

Secondo i recenti aggiornamenti le riprese sono ora riprogrammate per iniziare il 20 febbraio 2024. Queste informazioni indicano un ritardo significativo, data la location principale delle riprese della serie in Canada. Di conseguenza, questo nuovo programma implica che i nuovi episodi potrebbero non essere trasmessi fino al 2025.

Uno dei fattori critici alla base di questo rinvio è il fitto programma dell'attore protagonista Pedro Pascal: recentemente cresciuto in popolarità, Pascal è infatti impegnato a girare Il Gladiatore 2 a gennaio 2024. Inoltre, secondo quanto riferito, assumerà il ruolo di Reed Richards (Mr. Fantastic) nell'atteso film della Marvel I Fantastici 4.

Destreggiandosi tra molteplici progetti di alto profilo, la fitta agenda di Pascal richiede un rinvio della produzione di The Last of Us.

La prima stagione di The Last of Us è disponibile in streaming su NOW.

Fonte: Comic Book