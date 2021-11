Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Come si potrebbe immaginare, col trascorrere delle stagioni di una serie TV, uno degli obiettivi degli showrunner è quello di prendere ciò che ha funzionato nelle stagioni precedenti e amplificarne tutti gli elementi. Stranger Things non fa eccezione e, infatti, la star dell'originale Netflix Finn Wolfhard ha confermato quanto la nuova stagione sia ancora più orribile. Ma il giovane attore ha anche rivelato che l'aspetto horror non è l'unica cosa che viene amplificata: anche l'umorismo sarà un aspetto protagonista dei nuovi episodi, e i fan della serie sanno che ciò è importante tanto quanto il lato oscuro e inquietante.

"Penso perché siamo tutti cresciuti e invecchiati, non siamo più adolescenti, ora siamo giovani adulti. Stagione dopo stagione, i Duffer hanno esplorato situazioni più spaventose e piuttosto violente. Questa stagione sarà sicuramente la stagione più spaventosa", ha condiviso Wolfhard. "È strano, perché amplificano tutto ogni stagione. E quindi è anche la stagione più divertente. Ha una delle trame più divertenti, quasi da commedia. E poi c'è un'altra trama che è totalmente horror. Ma non è fantascienza. È davvero spaventoso, e non vedo l'ora che gli spettatori lo vedano".

La quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciata nell'estate 2022. Per tutte le ultime notizie relative, visita la sezione dedicata!

Fonte: Comic Book