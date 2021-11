Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo il recente teaser che mostra la nuova vita di Undici, è stato rilasciato il nuovo poster della nuova stagione di Stranger Things.

L'immagine - creata da Kyle Lambert - mostra i vari luoghi che il pubblico ha visto durante la serie: vediamo ambientazioni come la Hawkins High e il Laboratorio, che sono raffigurati accanto a un paio di Demogorgoni; vediamo anche lo skyline di Chicago, che ci riporta alla stagione 2. I fan più attenti noteranno, inoltre, i quattro protagonisti in sella alle loro biciclette e vestiti come personaggi di Ghostbusters.

È bello vedere tutti i luoghi familiari, ma non sono gli unici che si trovano sul poster: viene mostrata anche la nuova famiglia Byers, così come la struttura russa in cui è detenuto Hopper (David Harbour), che è vivo e vegeto.

Il poster è stato svelato come parte dello Stranger Things Day, celebrazione tenuta da Netflix per commemorare il fatidico giorno in cui Will Byers (Noah Schnapp) è scomparso nel Sottosopra. Inoltre, durante la celebrazione è stato svelato il teaser trailer insieme ai titoli di tutti i nove episodi della nuova stagione.

La quarta stagione di Stranger Things sarà rilasciata nell'estate 2022. Per tutte le ultime notizie relative, visita la sezione dedicata!

Fonte: Movieweb