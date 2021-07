Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I primi capitoli di Stranger Things hanno offerto al pubblico una serie di trame ambiziose, dimensioni alternative, poteri telecinetici e misteriose cospirazioni, e ogni stagione è riuscita a portare questi concetti a un livello superiore. La star Caleb McLaughlin ha recentemente annunciato che la stagione 4 proseguirà in tal senso, portando a una trama "folle".

Dato quanto le cose siano già diventate estreme, inclusa la terza stagione che porta un'enorme bestia dal Sottosopra allo Starcourt Mall di Hawkins, è difficile prevedere cosa i fratelli Duffer porteranno nel prossimo lotto di episodi.

"Non vedo l'ora che guardiate questa stagione", ha condiviso McLaughlin. "La stiamo girando da quasi due anni a causa della pandemia. È decisamente diversa dalle ultime due stagioni. Le trame sono folli. È sarà davvero emozionante vedere cosa ne pensa la gente. Mentre ne parlo, penso a quello che abbiamo filmato e dico: 'Wow. Nessuno sa cosa accadrà. È da pazzi'.".

Nonostante le continue sfide, anche Sadie Sink ha confermato che la portata della prossima stagione è cresciuta ulteriormente:

“Abbiamo iniziato a girare la quarta stagione, non so nemmeno quando fosse, ma era prima della pandemia. Poi abbiamo fermato le riprese per un mese, poi abbiamo dovuto fermarci di nuovo per sette o otto mesi, credo, e alla fine siamo tornati al lavoro e le cose erano completamente diverse. Quindi penso che la parte più impegnativa sia stata semplicemente adeguarsi alle nuove regole sul set. È stato un grosso cambiamento. Ma sì, penso che fossimo tutti grati di poter lavorare. Stiamo lavorando da un po' di tempo ormai, e stiamo creando qualcosa di veramente straordinario. La portata dello spettacolo diventa sempre più grande ogni anno, quindi sì, è stato davvero incredibile vedere come va avanti la trama. È davvero fantastico. La posta in gioco è molto più alta. Più in alto di quanto non sia mai stata".

La quarta stagione di Stranger Things non ha ancora una data di uscita ufficiale.

