Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Le nuove stagioni di Stranger Things si sono sempre fatte attendere, in particolare la quarta - dato che la pandemia ha interrotto la produzione. In una nuova intervista, la star della serie Sadie Sink (interprete di Max) ha fatto eco ai suoi colleghi, affermando che vale la pena attendere così tanto e che i nuovi episodi saranno "qualcosa di veramente sorprendente".

“Abbiamo iniziato a girare la quarta stagione, non so nemmeno quando fosse, ma era prima della pandemia. Poi abbiamo fermato le riprese per un mese, poi abbiamo dovuto fermarci di nuovo per sette o otto mesi, credo, e alla fine siamo tornati al lavoro e le cose erano completamente diverse", ha raccontato Sink. "Quindi penso che la parte più impegnativa sia stata semplicemente adeguarsi alle nuove regole sul set. È stato un grosso cambiamento. Ma sì, penso che fossimo tutti grati di poter lavorare. Stiamo lavorando da un po' di tempo ormai, e stiamo creando qualcosa di veramente straordinario. La portata dello spettacolo diventa sempre più grande ogni anno, quindi sì, è stato davvero incredibile vedere come va avanti la trama. È davvero fantastico. La posta in gioco è molto più alta. Più in alto di quanto non sia mai stata".

Fonte: Comic Book