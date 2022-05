Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Durante lo spettacolo di Jimmy Fallon, la star di Stranger Things Millie Bobby Brown ha avuto occasione di parlare dell'imminente quarta stagione in arrivo su Netflix. Nel trailer rilasciato dalla piattaforma, Undici si sta adattando alla sua nuova vita in California. Sembra che i suoi poteri non siano ancora tornati e che sia vittima di bullismo da parte dei ragazzi popolari della scuola in cui si trova. Come se ciò non bastasse, sembra che lei e il resto dei ragazzi di Hawkins stiano precipitando verso una sorta di crisi extradimensionale che li colpirà, indipendentemente da dove si trovino.

Chiacchierando con Fallon, l'attrice ha anticipato:

"Sicuramente ci saranno molte risposte, molte lacrime, molte risate. Lo slogan di questa stagione è 'l'inizio della fine'. Dobbiamo davvero approfondire l'inizio di Undici e come è diventata quella che è con le persone intorno a lei, e come ottenere quell'autonomia e diventare una donna da sola. Quindi la trama di questa stagione scava in questo senso".

Anche la sua collega Sadie Sink ha detto la sua in un'altra intervista:

"È la stagione più bizzarra che abbiamo mai avuto. È totalmente fuori scala. Non posso dire nulla, ma esploreremo molti temi diversi e lati diversi dei personaggi che tutti conoscono e amano, quindi non vedo l'ora".

Netflix ha rilasciato una breve descrizione della nuova stagione:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia allo Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Lottando con le conseguenze, il nostro gruppo di amici viene separato per la prima volta e navigare nelle complessità del liceo non ha reso le cose più facili. In questo momento più vulnerabile, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge, presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra".

La quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix divisa in due parti: la prima debutterà il 27 maggio, mentre la seconda arriverà il 1° luglio.

Fonte: Comic Book