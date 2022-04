Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo numerosi teaser brevi, le prime immagini e la data di uscita con il rinnovo, il colosso dello streaming Netflix ha svelato il trailer ufficiale della quarta stagione della serie TV di fantascienza Stranger Things.

Ovviamente è passato molto tempo da quando la terza stagione si è conclusa nell'estate del 2019. Quell'intervallo di tempo non solo ha visto il mondo cambiare drasticamente, ma anche il giovane cast dello show è cresciuto e cambiato abbastanza radicalmente.

La nuova stagione inizierà sei mesi dopo gli eventi della terza, con il cast principale diviso in luoghi diversi. Il video mostra il gruppo un po' più maturo, ora ai primi anni del liceo. Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) sono ancora tutti a Hawkins, nell'Indiana, separati dalla famiglia Byers, Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp). Inoltre, il capo Hopper (David Harbour) è bloccato nel freddo invernale della Russia. Con l'emergere di una nuova minaccia soprannaturale, il gruppo probabilmente troverà un modo per tornare l'uno all'altro.

Nell'annunciare la quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha confermato che la quarta stagione sarà divisa in due parti: la prima approderà sulla piattaforma il 27 maggio e la seconda il 1 luglio. Inoltre è stato confermato che la serie TV si concluderà ufficialmente con la quinta stagione.

Fonte: Comic Book