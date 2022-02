Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Stranger Things è stato rinnovato per una quinta e ultima stagione.

Oltre al rinnovo, Netflix ha annunciato che la tanto attesa stagione 4 sarà presentata in anteprima in due "volumi", il primo il 27 maggio e il secondo il 1 luglio.

I fratelli Duffer hanno notato che l'intero arco narrativo doveva essere composto da "quattro o cinque" stagioni quando hanno immaginato per la prima volta lo spettacolo, quindi la fine ormai prossima non è una sorpresa. Non sarà però la fine del franchise:

"Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things: nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima speriamo che rimaniate con noi mentre finiremo questa storia".

Ovviamente è passato molto tempo da quando la terza stagione di Stranger Things si è conclusa nell'estate del 2019. Quell'intervallo di tempo non solo ha visto il mondo cambiare drasticamente, ma anche il giovane cast di Stranger Things è cresciuto e cambiato abbastanza radicalmente:

"Penso perché siamo tutti cresciuti e diventati un po' più grandi, non siamo più adolescenti, ora siamo giovani adulti. Stagione dopo stagione, i Duffer hanno esplorato situazioni più spaventose e piuttosto violente. Questa stagione sarà sicuramente la stagione più spaventosa", ha condiviso Wolfhard. "È strano, perché amplificano tutto ogni stagione. E quindi è anche la stagione più divertente. Ha una delle trame più divertenti, quasi da commedia. E poi c'è un'altra trama che è totalmente horror. Ma non è fantascienza. È davvero spaventoso, e non vedo l'ora che gli spettatori lo vedano".

Fonte: Deadline