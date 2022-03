Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Quando Stranger Things ha debuttato su Netflix a luglio 2016, molti critici televisivi hanno paragonato positivamente la serie allo spirito dei film di Amblin come I Goonies e E.T. l'extra-terrestre. Secondo il co-creatore Ross Duffer, quell'atmosfera non esisterà più quando lo show tornerà per la sua tanto attesa quarta stagione.

I prossimi episodi riprendono sei mesi dopo la battaglia allo Starcourt Mall della terza stagione, che ha visto combattere i personaggi principali e il Mind Flayer.

I protagonisti, ora, non sono più bambini, il che significa che anche il tono di Stranger Things sta per crescere:

"Quando l'abbiamo presentato a Netflix tanti anni fa, l'abbiamo presentato come i bambini de I Goonies in E.T. l'extra-terrestre. Questa è la loro trama. E ora sono gli adulti de Lo Squalo, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, e poi gli adolescenti in Nightmare - Dal Profondo della Notte o Halloween. Ma quest'anno non abbiamo bambini, non possiamo più fare I Goonies. E così, all'improvviso, ci stiamo avvicinando molto di più a quei film horror che amiamo. È stato divertente apportare quel cambiamento”.

Ross Duffer ha affermato inoltre che crede che i fan "saranno felici" quando finalmente potranno vedere la nuova stagione di Stranger Things, e ha rivelato che alcune delle teorie dei fan che circolano online sono "sorprendentemente" accurate:

"Sono costantemente impressionato da quanto siano acuti i fan, e dalla velocità con cui sono in grado di mettere insieme qualcosa con pochissime informazioni".

Nel frattempo, Netflix ha condiviso alcune immagini dal prossimo lotto di episodi.

La quarta stagione di Stranger Things arriverà in due parti: la prima sarà rilasciata su Netflix il 27 maggio, la seconda il 1° luglio.

