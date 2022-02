Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

È una decisione rischiosa dividere la prossima stagione di Stranger Things in due parti - il cui rilascio avverrà a distanza di mesi - ma c'è un motivo per cui questa strategia funzionerà per Netflix.

Gli spettatori hanno atteso anni per dei nuovi episodi e, finalmente, questa estate il loro desiderio sarà esaudito: arriveranno 9 episodi, ma divisi in un blocco da 5 e uno da 4. Questo segnerà la prima volta che il servizio di streaming divide una stagione di Stranger Things, uno spettacolo che fino ad ora è stato uno dei progetti più seguiti della piattaforma. Tuttavia, la decisione è astuta e funzionerà, e la motivazione sta tutta nel tono mutevole dello spettacolo stesso.

Stranger Things è cambiato molto dalla stagione 1. Laddove lo spettacolo era, una volta, un dramma oscuro con alcuni elementi soprannaturali, dalla terza stagione la serie ha incorporato un po' di commedia e un ritmo molto più veloce. La portata di Stranger Things è cambiata col passare delle stagioni, e la strategia di rilascio di Netflix è un modo intelligente per riconoscerlo. Mentre il terzo capitolo ha frustrato alcuni spettatori che hanno deciso di guardare tutti gli episodi insieme, la stagione 4 ci costringerà a guardarne pochi per volta. Inoltre, la strategia di rilascio della prossima stagione consentirà allo spettacolo di essere più misurato e preciso nella sua narrazione.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

All'inizio Stranger Things era perfetto per il binge-watching

Nelle stagioni 1 e 2, Stranger Things era uno spettacolo sorprendentemente lento. La prima stagione di Stranger Things aveva quasi bisogno che lo spettatore guardasse gli episodi tutto d'un fiato a causa della lentezza con cui la serie ha proseguito la sua storia. Sarebbe stato estenuante seguire solo una manciata di episodi alla volta caratterizzati da un ritmo così lento. Fortunatamente, Netflix ne ha reso possibile il binge-watching. Col passare del tempo la serie TV ha poi ampliato la sua portata e ha iniziato a introdurre sempre più personaggi di supporto al suo cast in continua crescita. Il tono è diventato anche notevolmente più leggero, senza mai tornare alla narrazione cupa e lenta della prima stagione a favore di trame dal ritmo più veloce.

La terza stagione ha cambiato il tono

Mentre la stagione 2 ha mantenuto parte dell'oscurità tipica della precedente e ha raccontato la sua storia in modo relativamente lento, il terzo capitolo di Stranger Things sembrava più un tradizionale programma televisivo, con molte sottotrame in evoluzione continua. È chiaro che in questo caso, con molta più carne al fuoco e ritmi nettamente più veloci - il binge-watching avrebbe probabilmente portato a un'enorme confusione. In rapida successione, la terza stagione di Stranger Things si è spostata da Billy che diventa un Mind Flayer, a Dustin e Steve (e successivamente Robin ed Erica) che scoprono una base sovietica segreta sotto lo Starcourt Mall, a Hopper che elude un assassino, a Joyce e Hopper che scoprono i loschi affari del sindaco corrotto Kline. Mentre i moderni spettatori sono incredibilmente esperti e in grado di gestire trame complesse, c'è molta storia per una stagione di soli otto episodi.

Il metodo di rilascio della quarta stagione ci costringe a rallentare

La terza stagione ha dimostrato che Stranger Things può fare troppo e troppo velocemente, lasciando il pubblico piuttosto frustrato. Tuttavia, molto di ciò che ha fatto sembrare la storia fin troppo piena di materiale è stato il metodo di rilascio. Gli spettatori potrebbero, se lo desiderassero, guardare tutta la stagione 3 e conoscere i nuovi personaggi nel giro di poche ore. Questo non sarà un problema per la prossima: dividendo in due il prossimo capitolo, Netflix si assicura che gli spettatori non possano divorare tutti gli episodi percependo così nuovamente le stesse sensazioni avute con la terza stagione. Questo è doppiamente importante, perché la stagione 4 introdurrà moltissimi nuovi personaggi e manterrà separato il cast principale per gran parte della sua durata, il che significa che è più importante che mai che le sue sottotrame possano funzionare come storie autonome.

Tranquilli, tutto avrà senso

Raccontare le storie dell'ancora vivo Hopper esiliato in Siberia, Will e Undici che vivono in California, la banda di Hawkins, la relazione di Jonathan e Nancy, il ritorno del dottor Brenner e la relazione di Mike e Undici in una breve stagione è complicato. Al contrario, dividere la nuova stagione in due capitoli distinti consente allo show di avere più tempo per avvicinarsi a ciascuna di queste storie. Per lunghi periodi, gli spettatori della terza stagione di Stranger Things sono stati incoraggiati a dimenticare che dozzine di residenti di Hawkins venivano consumati dal mostruoso Mind Flayer per concentrarsi sull'appuntamento sfortunato di Joyce e Hopper o su una discussione tra Robin e Steve.

Al contrario, la stagione 4 può prendere la formula consolidata di Stranger Things di accoppiare personaggi inaspettati e costringerli a lavorare insieme. I primi cinque episodi dello show potranno tenere separato il cast principale e prendersi del tempo per aggiornare gli spettatori su cosa è successo dalla fine della terza stagione. Quindi, una volta che le loro sottotrame autonome raggiungono una conclusione soddisfacente, la seconda metà della stagione 4 può riunire gli eroi per un'avventura più grandiosa. Eliminando l'opzione del binge-watching, Netflix ha assicurato che la stagione 4 di Stranger Things abbia spazio per raccontare una storia più ambiziosa con più parti in evoluzione.

La stagione 4 di Stranger Things sarà presentata in anteprima in due volumi, il primo il 27 maggio e il secondo il 1° luglio.

Fonte: Screen Rant