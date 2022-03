Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Dall'elenco in continua crescita della programmazione originale di Netflix, niente è diventato un fenomeno culturale come Stranger Things. La serie ha affascinato i cuori degli spettatori, il che ha reso sorprendente - per alcuni - la notizia che lo spettacolo si concluderà con la sua quinta stagione.

In una recente intervista, il produttore esecutivo di Stranger Things Shawn Levy ha parlato della conclusione della serie e ha anticipato che il finale è stato sempre chiaro:

"Beh, non abbiamo mai voluto allungare il brodo, volevamo raccontare solo tutta la storia che i fratelli Duffer vedevano e sentivano con chiarezza. Quindi è stato chiaro, loro sanno esattamente dove siamo diretti, e questo è l'arco narrativo. Non vorremmo andare oltre quella visione. Quindi, piuttosto che concentrarci su quel giorno triste che accadrà chissà quando, alla fine della quinta stagione, affermerò ancora una volta ciò che ho detto a tutti, ovvero che è stata una lunga attesa per la quarta stagione, ma lo giuro su Dio, il mondo capirà che ne vale la pena".

Anche prima che fosse inizialmente annunciata la data di uscita della stagione 4 di Stranger Things, il cast e la troupe della serie avevano indicato che il finale era già stato concepito:

"Sette anni fa abbiamo pianificato l'intero arco narrativo di Stranger Things. All'epoca, avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni", hanno condiviso i Duffer in una dichiarazione all'inizio di quest'anno. "La storia si è rivelata troppo grande per raccontarla in quattro, e - come vedrete presto - ora stiamo precipitando verso il nostro finale. La stagione 4 sarà la penultima stagione; la stagione 5 sarà l'ultima. Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things; nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima speriamo che voi rimaniate con noi mentre finiamo questa storia di una ragazza potente di nome Undici, e i suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia al verde e di una mamma feroce, di una piccola città chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa conosciuta come Sottosopra. Come sempre, vi siamo grati per la pazienza e il supporto".

La quarta stagione di Stranger Things sarà divisa in due parti: la prima sarà rilasciata su Netflix il 27 maggio, la seconda il 1° luglio.

Fonte: Comic Book