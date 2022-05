Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 53 minuti fa

Sadie Sink di Stranger Things ha definito la stagione 4 "la più bizzarra" di sempre. L'attrice, in una recente intervista, ha parlato degli episodi in arrivo su Netflix: secondo le sue parole, i fan faranno meglio ad allacciarsi le cinture, perché le cose stanno per diventare molto strane. Ciò dovrebbe ispirare un po' di panico nel pubblico, perché Stranger Things è strano fin dall'episodio pilota. Tuttavia, per l'interprete di Max Mayfield, la stagione 4 alza l'asticella - anche se uscire da una battaglia con un demone extra-dimensionale in un centro commerciale è già piuttosto assurdo. Dai primi momenti del trailer della nuova stagione, gli spettatori capiscono immediatamente che il prossimo capitolo è pronto a diventare ancora più turbolento.

"È la stagione più bizzarra che abbiamo mai avuto", ha spiegato Sink. "È totalmente fuori scala. Non posso dire nulla, ma esploreremo molti temi diversi e lati diversi dei personaggi che tutti conoscono e amano, quindi non vedo l'ora".

I suoi co-protagonisti hanno parlato delle loro parti preferite di questa stagione in una recente featurette di Netflix. Noach Schnapp ha affermato:

"Penso che questa stagione sia stata molto diversa dai luoghi in cui abbiamo girato. Penso che i miei posti preferiti fossero a scuola, ma anche la pista di pattinaggio è stata un vero spasso".

La nuova stagione inizierà sei mesi dopo gli eventi della terza, con il cast principale diviso in luoghi diversi. Il video mostra il gruppo un po' più maturo, ora ai primi anni del liceo. Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) sono ancora tutti a Hawkins, nell'Indiana, separati dalla famiglia Byers, Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp). Inoltre, il capo Hopper (David Harbour) è bloccato nel freddo invernale della Russia. Con l'emergere di una nuova minaccia soprannaturale, il gruppo probabilmente troverà un modo per tornare l'uno all'altro.

Nell'annunciare la quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha confermato che la quarta stagione sarà divisa in due parti: la prima approderà sulla piattaforma il 27 maggio e la seconda il 1° luglio. Inoltre è stato confermato che la serie TV si concluderà ufficialmente con la quinta stagione.

Fonte: Comic Book