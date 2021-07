Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 9 ore fa

David Harbour è da poco approdato nelle sale italiane interpretando Red Guardian nel recentissimo Black Widow. Durante le conferenze stampa per il film però, gli sono state rivolte alcune domande riguardo un altro famoso personaggio.

In una recente intervista ha infatti parlato del suo personaggio di Stranger Things, Jim Hopper, paragonandolo a Gandalf de Il Signore degli Anelli:

"Penso che sia una frase fatta, ma questa è la mia stagione preferita. Hopper si trova in un certo senso nel suo momento più puro e più vulnerabile. Lo troviamo in questa prigione russa e in un certo senso possiamo reinventarlo. Deve rinascere diverso da ciò che era diventato e questa resurrezione l'abbiamo pianificata come la morte di Gandalf il Grigio e la sua successiva rinascita in Gandalf il Bianco. Possiamo esplorare molte parti della sua vita che sono state solo accennate e di cui possiamo vedere molto di più. E ci sono alcune vere sorprese che cominceranno a uscire fuori man mano che la serie va avanti".

Ha poi continuato:

"Adoro lo show. Le sceneggiature migliorano sempre, la prima stagione è così compatta, buona e intima in un certo modo, è così bella. Questi ragazzi vanno in direzioni diverse, sulle quali i fan danno molteplici interpretazioni, ma devo dire che la scrittura continua ad essere del suo genere particolare e specifico, qualunque cosa stiano facendo in ogni stagione è semplicemente straordinaria. Ancora una volta superiamo la stagione precedente. Non vedo l'ora che la gente la veda".

Netflix non ha ancora rilasciato una data ufficiale per la quarta stagione di Stranger Things. Per ulteriori news vi rimandiamo alla scheda apposita dello show.

Fonte: Comic Book