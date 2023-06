Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È dallo scorso 2 maggio che prosegue lo sciopero della WGA, e l'incapacità della WGA e dell'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP) di raggiungere una risoluzione accettabile dei negoziati avrà un profondo effetto a catena nel panorama televisivo: la produzione di diverse serie TV è infatti bloccata, fino a data da destinarsi.

Mentre alcuni spettacoli - come House of the Dragon - hanno completato le sceneggiature, le grandi difficoltà tra l'AMPTP e la WGA ha avuto un importante impatto sulle stagioni attuali di altri progetti con sceneggiatura, in alcuni casi troncandole in modo significativo.

Disney+

Netflix

Prime Video

NOW

Paramount+

Ma anche altre piattaforme e reti stanno risentendo dell'impatto dello sciopero degli sceneggiatori, con una serie di programmi di alto profilo interessati:

Fonte: Screen Rant