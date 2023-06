Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Lo spettacolo di punta di Netflix si sta preparando a intraprendere il suo viaggio finale - di cui la writer's room ha anticipato un collegamento con La Casa - Il Risveglio del Male - e Caleb McLaughlin ha recentemente affermato che, nonostante non abbia ancora letto gli script, ha un'idea generale di ciò che succederà:

"Non ho avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura ma ho un'idea di cosa succederà. So alcune cose. In questo momento stiamo però supportando gli sceneggiatori. Penso che sarà davvero bella, e che anche gli spettatori saranno felici. Non so molto di ciò che accadrà nella stagione, non fino a quando lo sciopero degli scrittori non sarà finito. Poi sarò in grado di ottenere maggiori informazioni".

Come allude McLaughlin, lo sciopero degli sceneggiatori ha avuto un impatto importante sulla produzione della quinta stagione della serie TV. I fratelli Duffer hanno indicato che le sceneggiature sono terminate, ma che saranno ulteriormente perfezionate durante le riprese, il che significa che le telecamere non possono iniziare a girare fino alla conclusione dello sciopero della WGA:

"La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese. Anche se siamo entusiasti di iniziare la produzione con i nostri fantastici cast e troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo da poter tornare tutti al lavoro. Fino ad allora, #wgastrong".

Questo ritarderà l'inizio della produzione - inizialmente fissata per giugno - a data da destinarsi.

Fonte: Comic Book