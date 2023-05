Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 maggio 2023

È ormai da giorni che si continua a parlare dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, evento che ha causato il blocco della produzione di diversi spettacoli - tra cui Cobra Kai 6.

Molti spettatori si chiedono cosa abbia causato lo sciopero e cosa, esattamente, chiedano gli sceneggiatori. Bene: ecco le risposte.

Dove sarebbero gli spettacoli senza gli scrittori? Sicuramente questa settimana ha reso la risposta abbastanza chiara: da nessuna parte. L'attuale sciopero degli sceneggiatori sta causando uno dei più grandi sconvolgimenti al piccolo schermo a cui abbiamo assistito ultimamente - dopo alla deleteria pandemia, ovviamente. Gli spettacoli si sono interrotti, i dipendenti si girano i pollici e nessuno sembra sapere quando tutto ciò finirà e riprenderà la programmazione regolarmente programmata. La Writers Guild of America (WGA) è incaricata di rappresentare oltre 11.500 sceneggiatori e sembra che siano tutti un fronte unito contro il tipo di contratti che sostengono di aver ricevuto.

Gli scrittori chiedono una retribuzione equa per i loro contributi agli spettacoli, compresi i pagamenti noti come "residual payments", soprattutto dai servizi di streaming. Il passaggio del settore ai servizi di streaming ha influito sui problemi di licenza, che a loro volta influiscono su come e quando gli autori ricevono i pagamenti.

Ci sono anche accuse di pratiche di lavoro sleali a Hollywood, inclusa la creazione di "mini stanze" per gli scrittori. La pratica include l'assunzione di un piccolo gruppo di scrittori per creare uno spettacolo e scrivere diverse sceneggiature per esso. Poiché lo spettacolo non è stato ufficialmente ripreso da una rete, agli scrittori vengono dati meno soldi di quanti ne avrebbero guadagnati lavorando in writer's room normali. Quindi, se lo spettacolo stesso non viene acquisito da una rete o piattaforma, gli sceneggiatori vengono sommariamente licenziati, lasciandoli senza lavoro senza preavviso e senza opzioni. Inoltre, anche se lo spettacolo venisse acquisito, tutti gli scrittori non vengono necessariamente tenuti. Questa pratica lascia anche lo spettacolo a corto di personale, facendo lavorare di più gli sceneggiatori per ottenere una paga addirittura inferiore. Le "mini stanze" sono, nella migliore delle ipotesi, una pratica losca e tengono gli scrittori con poche - se non nessuna - opzioni di negoziazione. Secondo il New York Times, la WGA chiede "personale obbligatorio" e "durata del rapporto di lavoro", il che significa assicurarsi che gli spettacoli siano dotati di personale adeguato e che agli scrittori sia garantita almeno una durata minima predeterminata del rapporto di lavoro.

Un altro grosso problema della WGA è l'ultima implementazione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle writer's room. L'intelligenza artificiale è in grado di prendere ciò che uno scrittore ha scritto e di eseguirlo, il che significa che può imitare lo stile, la voce e il flusso di uno scrittore, creando copie simili e persino sceneggiature. Mentre molti ritengono che l'intelligenza artificiale lasci a desiderare nel campo della scrittura, molte reti stanno iniziando a utilizzarla per il riempimento delle sceneggiature, parti che non devono essere particolarmente complicate. Questa pratica potrebbe intaccare la retribuzione, i diritti d'autore e l'occupazione generale degli scrittori. In effetti, questo sembra essere uno dei maggiori punti critici dello sciopero, poiché le reti continuano a rifiutarsi di accettare di limitare o sradicare l'uso dell'IA.

Le reti rispondono commentando che "si tratta di una discussione in corso", a cui il membro della WGA Christopher Keyser, autore di Party of Five, risponde con un "Andate a quel paese". A causa di questo grande punto critico, che si protrae e reitera ormai da diverso tempo, il New York Times ritiene che per questo sciopero "ci vorrà un po'".

A Hollywood c'è attualmente una situazione molto tesa. Non esattamente una buona notizia per i fan delle serie TV come Stranger Things, Hacks, And Just Like That e molte altre.

Fonte: We Got This Covered